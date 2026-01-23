Нина Добрев и Ръсел Кроу - неочаквано добра комбинация
В лентата Добрев влиза в ролята на Кари – ексцентрична банкова служителка, която се замесва в опасни схеми, вдъхновени от култовата престъпна двойка Бони и Клайд. Именно нейният персонаж се оказва ключов в историята, която изправя героя на Кроу срещу мафията и разбива мечтите му за спокойно пенсиониране.
Ръсел Кроу е в главната роля на собственик на клуб, попаднал в смъртоносна игра, а режисьор на продукцията е Дерик Борте. В актьорския състав участва и Тереза Палмър, позната от сериала "Аз, вещицата“.
