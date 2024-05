Носителката на титлата "Мис България" за 2020 година Изневери на диетата си

© Докато едни използват края на седмицата за неделна разходка в планината, а други си почиват вкъщи, Венцислава Тафкова реши да се изповяда с надеждата, че в 7-ия ден всички грехове са простени.



И тя ли стана набожна като Благой Георгиев-Джизъса, който строи параклиси и татуира кръстове? За щастие на последователите й – не.



Носителката на титлата "Мис България“ за 2020 година просто използва неделята за нейния "cheat day“, или т.нар. греховен ден, в който всички лакомства и калорични храни са позволени.



В случая пловдивчанката е избрала да "измами“ диетата си с "джънк фууд“ от Макдоналдс, пише hotarena. С класическите картофки и кола миската се е отдала на "хранителен разгул“ и дори е написала многозначително: "All sins are forgiven on Sunday“.



Не знаем дали всички грехове са простени в неделя, но със сигурност нейният “cheat day“ няма да се отрази на перфектните й форми.



Относно диетата си Тафкова неведнъж е споделяла, че залага на т.нар. фастинг режим – изключително популярен сред звездите. При него храненето е веднъж на ден в "прозорец“ от 6 часа, а през останалите 18 ч се гладува.