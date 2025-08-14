Новини
Нов ден, нов късмет - хороскопът за 14 август
Автор: Екип Ruse24.bg 09:46
©
Вижте какво е късметчето ви за този четвъртък, 14 август 2025, според зодиакалния ви знак. И не забравяйте да вярвате силно, за да се случи.

Овен

Бъдете креативни, когато става въпрос за вашите мечти. Това е пътят към сбъдването им.

Телец

Грандиозен творчески успех ще ви сполети днес.

Близнаци

Силата на вълните е в тяхното постоянство, не спирайте да преследвате целите си.

Рак

Щастието днес ви чука на вратата, очакват ви прекрасни неща.

Лъв

Парите днес ще си увеличите, щом креативно мислите.

Дева

Ако ви липсва неща в живота, вкарайте в ежедневието си нещо ново, щуро и позитивно.

Везни

Опитайте нещо ново и старите навици забравете, за да дойде нещо по-добро, пише iwoman.bg.

Скорпион

Предложение, на което не можете да устоите. Скоро ще разберете.

Стрелец

Всичко се случва, когато започнете да вярвате от сърце и душа. Така е и с любовта.

Козирог

Животът е като огледало. Ако му се усмихнете, той ще ви отвърне със същото.

Водолей

Усмивката ви винаги ще огрява лицето ви.

Риби

На всеки кръстопът ще взимате правилно решение.

