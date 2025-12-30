Нов сезон, стари познайници, започва любимо предаване
©
Първият домакин за седмицата ще бъде най-поддържаният миньор в републиката, които не се притеснява да говори за пластичните си корекции и успехите си в седмия сезон на "Игри на волята“ – Теодор Венков-Чикагото.
В следващите дни с ножа и черпака ще се изяви и участничката в Big Brother 2024, която напусна редиците на plus size моделите, но не и на инфлуенсърите – Веселка Маринова.
Красавиците Валерия Дакова и Венета Костова добиха популярност, докато търсеха ергена на живота си. Двете дами за първи път се изправят една срещу друга като съпернички в битка за сърцето и одобрението на шеф Манчев.
Финал на седмицата ще постави мъж, който не се страхува да отстоява мнението си дори това често да води до словесни сблъсъци, противоречивият мюсюлманин, който първи напусна къщата на Big Brother 2025 - Мути Мутиев.
В битката за високи оценки и мечтаната победа много от участниците ще прибегнат до скрити кулинарни оръжия. Кои от тях ще имат нужда от помощ в кухнята? Между кои двама риалити герои ще прехвърчат любовни искри и ще успее ли някои да впечатли шеф Манчев?
От 5 януари всеки делничен ден от 20:00 ч. по NOVA - "Черешката на тортата“.
Още по темата
/
Още от категорията
/
Българинът без баница с късмети не сяда на новогодишната трапеза – лесна рецепта и закачливи идеи за листчетата
12:50
Ето на какви цени в евро ще пълним хладилника след 2 дни: Хлябът ще е около 0,76 евро, сиренето ще е около 4,85 евро, а бананите само 1 евро
11:14
Ако човек е на 49 години в началото на 2027 г. парите му ще бъдат прехвърлени в динамичен подфонд и ще стоят там докато стане на 54 години
09:26
Статистиката: Над 70% от милиардерите в света са постигнали огромното си богатство сами. Значи и ние имаме шанс
28.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Иконата, чийто живот бе бурен, страстен и често белязан
17:01 / 29.12.2025
Как да облекчим болката в коленете през студените дни
08:49 / 29.12.2025
Как да си направим истинска сурвачка с магическа сила
22:07 / 28.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.