В петък (5 декември) сутринта Netflix обяви, че е постигнала споразумение с Warner Bros. Discovery за закупуване на легендарното телевизионно и филмово студио и активи като стрийминг услугата HBO Max за 72 милиарда долара, предаваСъобщението разтърси Холивуд и обърка очакванията за следващите стъпки на Warner Bros. Discovery, която е и майка компания на CNN.Warner Bros. Discovery продължава с плановете си да се раздели на две публично търгуеми части през 2026 г. След като разделянето влезе в сила, Netflix възнамерява да придобие частта на Warner. Другата част, Discovery Global, ще приюти CNN и други кабелни канали.Сливането на Netflix, Warner Bros. и HBO ще изисква интензивен регулаторен контрол в САЩ и други страни.Сливането ще създаде гигант в стрийминг развлеченията и ще сложи край на една от големите медийни rivalries на последното десетилетие. В неотдавнашен доклад на анализатори от Bank of America се посочва: "Ако Netflix придобие Warner Bros., войната в стрийминг сектора ефективно ще приключи. Netflix ще се превърне в безспорен глобален лидер в Холивуд, надминавайки дори сегашната си висока позиция.“В продължение на няколко седмици Paramount се смяташе за фаворит в наддаването за WBD. Ръководителите на Paramount, които искат да купят цялата WBD – включително кабелните й активи – излъчваха увереност относно предложението си за сливане и взаимноизгодните си отношения с президента на страната Доналд Тръмп.Но Netflix изненада мнозина с дързостта на своите оферти. Според източници, запознати с въпроса, стрийминг гигантът е подал две предложения по-рано тази седмица, които го изведоха пред офертите на Paramount.Освен това Netflix се е съгласил на същата висока такса за разтрогване на договора, която Paramount е предложил, твърди един от източниците. Това означава, че потенциалният купувач ще плати на WBD милиарди долари, ако сделката не бъде сключена.Най-големият неизвестен фактор е одобрението от регулаторните органи. Администрацията на Тръмп ще разгледа всяка сделка между Netflix и WBD, а някои анализатори очакват да последва политическа и правна битка.Някои американски политици вече изразиха опасения относно потенциалната консолидация."Информацията за амбицията на Netflix да купи своя реален конкурент – стрийминг бизнеса на WBD – трябва да тревожи антимонополните органи по целия свят“, пише сенатор Майк Ли в социалната мрежа X. "Тази потенциална сделка, ако се осъществи, ще повдигне сериозни въпроси относно конкуренцията – може би повече от всяка друга сделка, която съм виждал през последните десет години.“