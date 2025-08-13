ЗАРЕЖДАНЕ...
|Нова изложба разкрива тайните на тракийското погребение
Експозицията включва находки от тракийско погребение, разкрито в землището на с. Капитан Петко войвода, община Тополовград, съобщават от БАН.
"Тази изложба е посветена на един от най-динамичните и вдъхновяващи периоди в историята на античността“, каза в словото си чл.-кор. Славчева и допълни, че българските земи са били важна част от този свят. "Златните съкровища, открити по нашите земи, свидетелстват за високо майсторство, богат духовен живот и проспериращи общества. Признателни сме на българските археолози за тяхната страст, научна прецизност и стремеж към опазване на културното наследство, за това, че превръщат откритията от миналото в достъпно знание и вдъхновение за нас днес“, каза още председателят на БАН. Чл.-кор. Славчева се присъедини към апела на директора на НАИМ-БАН доц. Христо Попов за създаване на национална програма за обучение на повече специалисти по реставрация и консервация. По думите ѝ в последните години лавинообразно нараства броят на "спасителните разкопки“, а те от своя страна водят до множество ценни находки, които трябва да бъдат спасени за поколенията и експонирани.
Изложбата "Блясъкът на елинистическото злато. Повелителят на Сакар“ представя железен нож със златни апликации и полускъпоценни камъни, златна гривна с отляти малки фигурки с полускъпоценни камъни, златна огърлица, златен пръстен с желязна плочка, златен венец, златни апликации от ризница, златни мъниста от конска амуниция. Акцент в изложбата е и масивният златен начелник от конска сбруя с изображение на змия, който беше показан за първи път по-рано през годината като част от изложбата "Българска археология“.
Откритията са резултат от спасителни археологически разкопки на Могила 1, част от некропол с общо седем могили, в местността "Тумбата“, проведени през 2024 г. под ръководството на Даниела Агре и д-р Деян Дичев и с участието на специалисти археолози. Изложбата е достъпна за посетителите на НАИМ-БАН до 17 октомври.
