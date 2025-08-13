ЗАРЕЖДАНЕ...
|Нова любов след гледано риалити
Дали освен свалени килограми обаче риалити форматът не донесе и нов любовен романс за двама от участниците?!
Постове в социалните мрежи на финалистката Ани издават, че може би между нея и полуфиналиста Марти се е зародило нещо повече от приятелство. В риалитито тя сподели, че има "списък с изисквания към мъжете", а Мартин, че би искал да има до себе си червенокоса жена. Така вероятно след предаването двамата са стигнали до извода, че са един за друг.
Огненото момиче загатва за това с видео в своя Фейсбук профил, на което задава въпросите от списъка си на Мартин, за да се разбере, че той отговаря на критериите и за мъж. В края на видеото очевидно той се е справил добре, а за финал виждаме мистериозен опит за целувка, пише "Галерия".
Предстои да разберем дали съдбата е срещнала две сродни души в лицето на двама им.
