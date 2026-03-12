Шер открадна шоуто на сватбата на сина си Чаз Боно с огромен пръстен! 79-годишната певица предизвика спекулации, че тя и партньорът ѝ Александър "AE“ Едуардс може да са се оженили.Изпълнителката, наричана още "богинята на попа“, беше снимана да пристига в хотел "Холивуд Рузвелт“ в понеделник, облечена в черно горнище с цип, съчетано със свободни блестящи карго панталони и масивни черни маратонки.Въпреки че тоалета ѝ не беше особено семпъл, ослепителният блясък на безименния ѝ пръст напълно отвлече вниманието на папараците.След като снимките се появиха в интернет, започнаха спекулации, че тя може би тихомълком се е омъжила за дългогодишния си партньор, който е с 40 години по-млад от нея. Page Six съобщи, че представители и на двете звезди не са отговорили на исканията за коментар, което, разбира се, само подхранва любопитството.Това не е първият път, когато те предизвикват слухове за годеж и сватба. През 2022 г. Шер публикува снимка на огромен диамантен пръстен, подарен от AE. Тя написа под снимката: "НЯМАМ ДУМИ, АЛЕКСАНДЪР, AE“Феновете веднага заляха коментарите с поздравления. Тя дори благодари на един от тях. Час по-късно певицата публикува отново снимката, шегувайки се, че я е споделила, защото "ноктите му са толкова готини“, но дотогава историята за годежа вече беше набрала скорост. Някои смятаха, че това е официално предложение за брак. Други смятаха, че може би е пръстен за обещание.След това, по-скоро, през декември, се появиха слухове, че тя планира да мине под олтара, по повод 80-ия си рожден ден през май. Източник твърди, че тя е била "настроена“ да отбележи юбилея си със сватба и го смята за "перфектния момент“ да го направи.Нейните представители обаче бързо отхвърлиха това, заявявайки, че "няма абсолютно никакви планове за сватба в бъдеще“, като вместо това обърнаха внимание на предстоящите ѝ музикални изяви и участия.Разбира се, с приблизително 360 милиона нетно богатство на Шер и разликата във възрастта с половинката ѝ, феновете винаги са се притеснявали за намеренията му. Но певицата е говорила директно по този въпрос неведнъж, казвайки, че макар на хартия да изглежда "абсурдно“, в реалния живот те се разбират чудесно.Двамата се запознават на Седмицата на модата в Париж през 2022 г. и въпреки постоянните коментари, тя ясно заяви, че не се интересува от външни мнения. "Те не живеят моя живот“, каза тя.Що се отнася до сватбата на сина ѝ, Чаз (57 г.), се ожени за Шара Блу Матес след близо десетилетие заедно. Сватбата им се състоя в труден момент за полубрата на Чаз и най-малкия син на Шер, Илайджа Блу Алман. По-рано този месец се появи новината, че е бил арестуван два пъти за три дни в Ню Хемпшир, включително по обвинение във взлом, свързано с предполагаемо проникване с взлом. В момента е задържан без право на гаранция. Баща му е авторът на песни от Джорджия Грег Алман, който почина през 2017 г., пише ladyzone.bg.