Нова такса на известен гръцки плаж попари летуващи

© Жители и туристи на остров Лефкада изразяват възмущение, след като им е било поискано да платят 10 евро, за да влязат на обществен плаж, съобщава Tovima.



Според гръцките медии са подадени десетки жалби относно достъпа до плажа Агиофили, където според информациите е издигната ограда пред единствения вход. Свидетели твърдят, че на входа са разположени двама души, които изискват пари за вход и паркинг.



Новината идва след вълна от жалби, регистрирани в правителственото приложение MyCoast, което позволява на гражданите да сигнализират за незаконни дейности на обществени плажове.



Жителите казват, че оградата прави невъзможно паркирането на друго място, което на практика принуждава плажуващите да платят или да напуснат. Някои от охранителите дори съветват хората да "подадат жалба в общината“, ако не са съгласни.



До момента общинските власти в Лефкада не са издали официално изявление.



Инцидентът подчертава по-широк проблем в цяла Гърция: частни лица ограждат крайбрежни пътища или земи, граничещи с обществени плажове, и таксуват посетителите за достъп и паркинг. Много плажове, особено изолираните, са обект на такива практики, което води до повтарящи се сблъсъци между жители, посетители и местните власти.



Миналата година правителството обеща да вземе мерки срещу незаконната комерсиализация на обществените плажове след широко обществено недоволство. Въпреки тези обещания, проблемът продължава да съществува.