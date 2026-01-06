Носителките на "Оскар“ актьори Никол Кидман и Ръсел Кроу станаха обект на слухове за романтична връзка по време на дискретни срещи на кафе. Според Radar Online, Кроу се е превърнал в ключова опора за Никол след края на брака й, след като самият той е преминал през труден развод. Той я подкрепя с почти ежедневни обаждания, а наскоро двамата са излизали и на кафе няколко пъти. Той й е помогнал да се стегне, като я е посъветвал да се съсредоточи върху работата. Актрисата вече е подписала договори за няколко нови проекта, някои от които дори се припокриват, което й оставя минимално време за тревоги.Отбелязва се, че Никол Кидман и Ръсел Кроу се познават от подрастваща възраст в Австралия, но за първи път се появяват заедно на екрана през 2018 г. в драмата "Изгубеното момче“, където играят семейна двойка. Оттогава поддържат близки отношения и Кроу дори изпраща на Кидман сценарии за проекти, по които би искал да работят заедно.Близостта между дългогодишните приятели е причинила напрежение в отношенията на Кроу с дългогодишната му партньорка Бритни Териолт. Териолт гледа на ситуацията с повишено внимание, тъй като подобен близък контакт с колежка заплашва връзката им.Междувременно, според източници, самата Кидман настоява, че връзката й с Кроу е чисто приятелска.