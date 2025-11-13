Нова звездна сватба на хоризонта
©
Но актьорът признава, че вече гледа към бъдещето и възможността да стане родител, след като видял как по-голямата му сестра Полин е посрещнала първото си дете, момиченце, с режисьора Рис Райскин през 2024 г.
На този етап той е в сериозна, дългосрочна връзка с козметичния магнат Кайли Дженър и нищо чудно да последва примера на най-близките си приятели в актьорската общност - по-специално колежките си от "Дюн" Зендая и Аня Тейлър-Джой - които започват нови, по-сериозни глави в живота си със съответните си партньори. "Зендая е сгодена. Аня е омъжена", казва той пред декемврийското издание на Vogue.
Признавайки перспективата да се задоми и да създаде семейство в близко бъдеще, той добавя: "Това може да е в обсега на радара."
Тимъти обаче предпочита да не коментира продължаващата си двегодишна връзка с Дженър. Въпреки това двамата редовно се появяват заедно на важни събития, било то церемония по награждаване в Холивуд или поява на стадиона, дом на любимия отбор на Шаламе "Ню Йорк Никс".
Актьорът признава, че метеорният му възход е оказал пагубно влияние върху психичното му здраве, докато се е приспособявал към живота в светлината на прожекторите.
"Преживяването да стана известен по начина, по който го направих, и ракетата, която го донесе, бяха дестабилизиращи", каза той. "Чувствам се сякаш стигнах до другата страна не на някакво трагично, прецакано химическо нещо, а просто на предизвикателствата и много от нещата, свързани с психичното здраве, които идват с това да си талантлив артист."
Първоначално Шаламе използва терапията като средство за канализиране на емоциите си, но изискванията на работата му го принуждават да си вземе временен отпуск от сесиите, с благословията на неговия "много щедър терапевт".
Още по темата
/
Грозна новина за смъртта на кака Лара: Умрях от смях, казах си "Кой би сложил такава безумна снимка, в която аз плача, че съм умряла?"
10:35
Още от категорията
/
Забележителни проекти, реализации и концепции са подадени в 12-то издание на Archinova architecture awards 2025
11.11
Историк: Имало е сериозна връзка и време на сътрудничество между Второ българско царство и Ордена на св. Йоан от Йерусалим, Родос и Малта
10.11
"Активни потребители" за Черния петък: Колкото по-гръмко е едно съобщение, например намаление до 90%, толкова по-малко вероятно е то да е вярно
10.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Има начин да намалите сметките за отопление тази зима
22:45 / 12.11.2025
Зимнина без буркани – алтернативата на модерните домакини
22:45 / 12.11.2025
Ученик стигна до въпрос за 20 хил. лв. в "Стани богат"
22:29 / 12.11.2025
Мая Пауновска: Изгониха ме от "Трейтърс: Игра на предатели", за д...
20:01 / 12.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.