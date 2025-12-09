Нови правила за праха от спирачки и гуми
Година по-късно всички новорегистрирани автомобили от тези категории ще трябва да отговарят на новите стандарти. За автобуси и камиони по-строгите норми ще влязат в сила от 2028/2029 г.
Противно на очакванията, класическите ограничения за емисиите ще бъдат променени умерено – основната разлика е в процедурите за измерване на вредните вещества. Например при бензиновите двигатели ще се допускат ултрафини частици с максимален размер от десет нанометра.
Тестовите процедури ще станат по-прецизни и по-дълги, за да се оцени колко екологичен остава автомобилът при ежедневна употреба. Системите за пречистване на отработените газове ще трябва да издържат минимум 160 000 километра или 8 години, а според новите изисквания на ЕС срокът може да достигне 200 000 км или 10 години.
Както при всички нови регулации, Евро 7 ще увеличи разходите за разработка на автомобили, което вероятно ще се отрази и на цените за крайните потребители. Освен това шофьорите трябва да очакват по-строги технически прегледи – вече се обсъжда измерване на фини прахови частици не само при дизеловите, но и при бензиновите автомобили. Това означава, че по-старите коли могат да се провалят по-често на прегледите, което ще доведе до скъпи ремонти.
Евро 7 затяга и ограниченията за фини прахови частици, отделяни от бензиновите двигатели. За първи път ще се въвеждат и изисквания за издръжливост на батериите на електромобили и plug-in хибриди. Те ще трябва да запазят поне 80% от капацитета си след 5 години или 100 000 км и поне 72% след 8 години или 160 000 км.
Все пак, тези нови регулации няма да се отразят значително на цените на електромобилите, тъй като производителите вече предлагат подобни гаранции за батериите.
Засега Евро 7 въвежда първоначални ограничения за прах от спирачките – 3 мг/км за електромобили и 7 мг/км за всички останали автомобили. От 2035 г. се планира унифициран лимит от 3 мг/км за всички модели. Що се отнася до частиците от износването на гумите, стандартът вече дефинира методите за измерване, но конкретни граници все още не са определени.
С новите регулации ЕС прави значителна крачка към намаляване на замърсяването и повишаване на екологичната устойчивост на транспорта, но промяната ще има и конкретни последици за джоба на всеки шофьор.
Актуални теми
филипопол
преди 1 ч. и 25 мин.
Я камилата , я камиларя ............
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.