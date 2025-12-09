От края на следващата година в Европейския съюз ще влязат в сила най-строгите регулации за емисиите на автомобили в света – стандартът Евро 7. Новите правила ще направят разработката на автомобили значително по-сложна и скъпа, като първоначално ще се прилагат само за нови модели леки и лекотоварни автомобили от 29 ноември 2026 г.Година по-късно всички новорегистрирани автомобили от тези категории ще трябва да отговарят на новите стандарти. За автобуси и камиони по-строгите норми ще влязат в сила от 2028/2029 г.Противно на очакванията, класическите ограничения за емисиите ще бъдат променени умерено – основната разлика е в процедурите за измерване на вредните вещества. Например при бензиновите двигатели ще се допускат ултрафини частици с максимален размер от десет нанометра.Тестовите процедури ще станат по-прецизни и по-дълги, за да се оцени колко екологичен остава автомобилът при ежедневна употреба. Системите за пречистване на отработените газове ще трябва да издържат минимум 160 000 километра или 8 години, а според новите изисквания на ЕС срокът може да достигне 200 000 км или 10 години.Както при всички нови регулации, Евро 7 ще увеличи разходите за разработка на автомобили, което вероятно ще се отрази и на цените за крайните потребители. Освен това шофьорите трябва да очакват по-строги технически прегледи – вече се обсъжда измерване на фини прахови частици не само при дизеловите, но и при бензиновите автомобили. Това означава, че по-старите коли могат да се провалят по-често на прегледите, което ще доведе до скъпи ремонти.Евро 7 затяга и ограниченията за фини прахови частици, отделяни от бензиновите двигатели. За първи път ще се въвеждат и изисквания за издръжливост на батериите на електромобили и plug-in хибриди. Те ще трябва да запазят поне 80% от капацитета си след 5 години или 100 000 км и поне 72% след 8 години или 160 000 км.Все пак, тези нови регулации няма да се отразят значително на цените на електромобилите, тъй като производителите вече предлагат подобни гаранции за батериите.Засега Евро 7 въвежда първоначални ограничения за прах от спирачките – 3 мг/км за електромобили и 7 мг/км за всички останали автомобили. От 2035 г. се планира унифициран лимит от 3 мг/км за всички модели. Що се отнася до частиците от износването на гумите, стандартът вече дефинира методите за измерване, но конкретни граници все още не са определени.С новите регулации ЕС прави значителна крачка към намаляване на замърсяването и повишаване на екологичната устойчивост на транспорта, но промяната ще има и конкретни последици за джоба на всеки шофьор.