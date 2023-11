Нови заглавия от Big Time Gaming в онлайн казиното на WINBET

© Продължава да се разширява портфолиото от игри в онлайн казино WINBET, като наскоро там бяха представени две нови заглавия от чуждестранния разработчик Big Time Gaming - Gifts of Fortune и Millionaire.



По този начин казиното с най-много джакпоти продължава да радва клиентите си с все повече и повече предложения за игра, при това - на разнообразна тематика. Но какво представляват новите заглавия Gifts of Fortune и Millionaire на Big Time Gaming?



Две нови игри от Big Time Gaming в казиното на WINBET



Gifts of Fortune е онлайн казино слот с “падащи" символи, който ще докосне играчите до неповторимата атмосфера на древната китайска култура. Терминът “падащи символи" означава, че когато има печеливши символи, те се изпаряват, а на тяхното място се спускат нови. Това дава на играчите допълнителен шанс да постигнат печалба, без да се налага да правят ново завъртане.



При този слот играчите могат да се възползват от допълнителна макара, както и т.нар. награди “Fortune". Това са специални символи, които се показват всеки път, когато печеливши символи изчезват от игралната решетка. Наградите “Fortune" се присъждат на играча за всеки уайлд в допълнителната макара.



Специално внимание заслужава и гърнето със съкровище в Gifts of Fortune, което крие множител на печалбата, достигащ до 10 пъти.



Millionaire е популярна ротативка на Big Time Gaming, вдъхновена от добре известната телевизионна игра, която у нас познаваме като “Стани богат". Още стартирайки играта, потребителят ще чуе неповторимата музика на шоуто, която ще го подготви за това, което предстои.



Подобно на Gifts of Fortune, тук играчите също могат да се възползват от допълнителна макара със символи, но намираща в долната част на екрана. При Millionaire също е активна функцията за падащи символи, като печелившите елементи се изпаряват от екрана, а на тяхно място се спускат нови такива.



Три скатера ще донесат на потребителя осем на брой безплатни врътки, а играчът има възможност да “седне" на Стола на богатството. Тук всеки допълнителен скатер ще помага на играча да се изкачва нагоре по стълбицата. Този слот разполага и с функция “Купи бонус", чрез която играчите могат да си закупят безплатни завъртания.



HIT WIN продължава в WINBET с общ награден фонд от 410 000 лева



Промо офертата HIT WIN продължава с нови условия през празничния месец декември. Наградният фонд вече съставлява 410 000 лева, които ще бъдат раздадени на случаен принцип под формата на кеш бонуси, като част от специалната кампания “Коледен шанс". Сега HIT WIN ще бъде активен всеки ден, но в нов часови интервал - между 18:00 и 20:00 часа, а квалифициращи са игрите на разработчиците Amusnet и EGT Digital.



Програма за лоялност WINBET PLUS - всеки може да печели точки и да се изкачва на по-горно ниво



Клиентите на WINBET продължават да се възползват и от програмата за лоялност WINBET PLUS, която, срещу спечелените точки във времето, може да им донесе безплатни завъртания, кеш бонуси и дори предметни награди. Въпросните точки могат да се печелят както от игра, така и чрез изпълнението на различни интересни мисии.



Персонални бонуси от WINBET



Не на последно място, всички клиенти на WINBET могат да получат и своя персонален бонус, в зависимост от активността си на сайта. Когато това се случи, сред наградите могат да попаднат кеш бонуси (с или без депозит), безплатен залог за Спорт и безплатни игри.



Участието в хазартни игри не е само забавление и крие риск от развиване на хазартна зависимост! Повече информация относно отговорния хазарт и превенцията от рискове е налична на nra.bg и на winbet.bg.