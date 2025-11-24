Новите филмови канали на Vivacom покачват адреналина с хитови заглавия
©
До 30 ноември Arena Select се предлага на специална цена от 1 € | 1.96 лв. на месец. А всеки от каналите предлага функция ТВ Архив – до 7 дни назад за EON.
"Идеята зад трите нови канала Arena Action, Arena Comedy и Arena Life беше да създадем не просто нови канали с разнообразно съдържание, а три различни свята, в които зрителят може да се потопи според настроението си“, каза Христина Борисова, Старши мениджър Мултимедия и Дигитални услуги във Vivacom.
Ето какво можем да гледаме по каналите, с които ТВ платформата EON стана още по-предпочитано място за феновете на качествената и разнообразна телевизия:
Arena Comedy гарантира милиони усмивки с подбрани филми и забавни сериали. Сред хитовете са комедийната драма "50/50“, както и премиерният за тв ефира в България руски ситком "Сеня/Федя“. На 14 ноември от 18:30 часа стартира премиерната семейна комедия "Последният Магикян“, в която един баща се опитва да намери общ език с трите си дъщери. Всеки делник от 22:00 ч. испанският сериал "Наздраве“ вече разсмива с историята на двама успешни адвокати, които правят завой в кариерата си и отварят ресторант, който се харесва твърде много на руската мафия.
Навреме за празниците идва и Arena Action – с касови холивудски продукции, криминални трилъри, хоръри и психологически драми. Сред премиерните за Vivacom филми са световният феномен "Джон Уик“, пренаписал правилата за екшън жанра, както и епичната битка за чест и оцеляване, вдъхновена от исторически събития – "Бойна кръв“. Всеки четвъртък и петък от 22:00 часа се излъчва премиерният за България лимитиран корейски сериал от 2020 г. – "Изчезнали: Другата страна“, в който зрителите се потапят в мистериите около село, скрило духовете на изчезнали хора.
Arena Life е каналът за любопитните зрители с разнообразни интереси. В него могат да се открият биографични филми, високобюджетни продукции, документални поредици, риалити и забавни формати. Сред акцентите в програмата са "Бохемска рапсодия“ с Рами Малек в ролята на Фреди Меркюри, премиерното за България култово куиз шоу "Много интересно“, което се излъчва всеки уикенд от 18,30 часа, както и американските хитови формати, неизлъчвани досега у нас - "Фермер търси жена“, American Idol и модното риалити Project Runwaу (всяка събота и неделя от 19:20 ч.), в което дизайнери се състезават за шанс да пробият в индустрията. Тв премиера за България е и корейският хитов сериал "Дяволският съдия“, който потапя зрителите на Arena Life в света на правосъдието и моралните дилеми всеки понеделник и вторник от 19:20 ч.
Един от най-гледаните филмови канали в България и в топ 10 в EON – VIVACOM Arena – вече e с изцяло обновена визия, но със запазен фокус върху цялото семейство – с огромно разнообразие от български, европейски и холивудски продукции, документални сериали и анимации. Каналът е достъпен за всички абонати на Vivacom, а ТВ архивът - до 7 дни назад в EON.
Сред звездните заглавия този сезон са "Професорът и безумецът" с Мел Гибсън и Шон Пен. Филмът, който разказва за работата по създаването на Оксфордския английски речник, е високо оценен сред филмовите критици. Една от най-добрите исторически драми в новото българско кино – "Воевода", разказва истинската история на Румена - майка, принудена да остави дете и дом и да оцелява в суровия мъжки свят на IXX век. Зрителите на VIVACOM Arena могат да проследят и историята на най-великия футболен играч Пеле в едноименния филм и да се потопят в трудния му път към световната слава. Премиера за Vivacom e и испанският сериал "Интернат: Черната лагуна“ – мистична история, която се заплита в престижен интернат. За удобство на зрителите 90% от съдържанието на каналите е с дублаж на български език.
За повече информация: https://arena.vivacom.bg
Още от категорията
/
Часовникът на Исидор Щраус, потънал заедно със съпругата си на "Титаник", бе продаден на търг за 2,33 млн. долара
23.11
Може ли да се ограничи загубата на вкусови и обонятелни рецептори, които губим с напредването на възрастта?
22.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Ето защо победителят от "Биг брадър" е избрал да живее при баба с...
16:08 / 23.11.2025
Победител от "Хелс Китчън" се озова в ареста заради домашно насил...
14:02 / 23.11.2025
Мария Петрова: Всеки човек има трудни моменти и във всяко семейст...
12:19 / 23.11.2025
Тодор Кръстев: Смутих се от разказа на пловдивска красавица
12:20 / 23.11.2025
Най-добрите билки за чай през зимата и как да ги ползваме
12:19 / 23.11.2025
Часовникът на Исидор Щраус, потънал заедно със съпругата си на "Т...
11:45 / 23.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.