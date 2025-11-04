Новият на Светлана Гущерова - разведен с две деца
"Мисля, че най-накрая имам нужда да бъда наистина щастлива, обичана и до мен да застане истински мъж“, продължи с откровенията 38-годишната плеймейтка.
Тя разкри, че двамата са се запознали лятото, но известно време били само приятели, тъй като той не се чувствал готов за нова връзка.
"В началото на година бе приключил с брака си. С течение на времето намерихме общи теми покрай разводите ни и си допаднахме. Също като мен и е с деца – две, за които полага много грижи. Покрай тях също намерихме общи теми и на този етап се разбираме чудесно. Има няколко бизнеси, един от които е в областта на земеделието. Не мисля да навлизам в повече детайли“, сподели още Светлана и категорични подчерта, че появилите се публикации в медиите относно мъжа до нея са пълна измислица.
