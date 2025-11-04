"В живота ми се появи нов човек, със 7 години по-голям от мен и съм му благодарна, че е до мен в този момент!“, хвърли бомбата най-накрая Светлана Василева. Бившата жена на милионера Християн Гущеров призна пред фенове в Инстаграм, че вече има мъж до себе си и разкри подробности около връзката си, пише Intrigi.bg."Мисля, че най-накрая имам нужда да бъда наистина щастлива, обичана и до мен да застане истински мъж“, продължи с откровенията 38-годишната плеймейтка.Тя разкри, че двамата са се запознали лятото, но известно време били само приятели, тъй като той не се чувствал готов за нова връзка."В началото на година бе приключил с брака си. С течение на времето намерихме общи теми покрай разводите ни и си допаднахме. Също като мен и е с деца – две, за които полага много грижи. Покрай тях също намерихме общи теми и на този етап се разбираме чудесно. Има няколко бизнеси, един от които е в областта на земеделието. Не мисля да навлизам в повече детайли“, сподели още Светлана и категорични подчерта, че появилите се публикации в медиите относно мъжа до нея са пълна измислица.