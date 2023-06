Новият сезон на известна поредица по Netflix изненада зрителите, някои дори искат да се отказват от услугите

© Новият сезон на известния сериал Black Mirror по онлайн платформата Netflix изненада зрителите. Дългоочакваният сезон 6 накара някои от потребителите да обмислят анулирането на абонаментите си, особено след като изгледаха епизода "Joan is Awful“, който беше описан като "ужасяващ“.



Историята на епизода "Joan is Awful“ е съсредоточена върху абонаментна услуга, която изглежда като Netflix.



В началото на епизода се запознаваме с Джоан Тайт, обикновена жена, чиято роля е изиграна от Ани Мърфи от "Шитс Крийк", която води привидно обикновен живот с работа и тайни.



След ден, в който Джоан публично уволнява своя подчинена, признава на терапевта си за скуката с годеника си и обмисля да обнови отношенията си с бившето си гадже, тя се връща у дома при годеника си и те се настаняват на дивана, за да гледат "Стриймбъри" - еквивалента на Netflix. Там те попадат на ново шоу, озаглавено "Джоан е ужасна“, с участието на Салма Хайек.



В това шоу се разкрива целият ден на Джоан и тайните й стават публично достояние. След това всеки един нейн ден започва да се излъчва по стрийминг платформата под формата на сериал с актьори. Целият й личен живот става публичен.



Според нейния адвокат "Стриймбъри" (отново Netflix във вселената на Black Mirror) има "разрешение“ да се възползва от живота на Джоан и да направи шоу за него, поради "Правилата и условията", с които тя се е съгласила, когато за първи път се регистрира за услугата, предава порталът Remarkable.



Няма да ви разкриваме какво става по-нататък в епизода, но можем да кажем, че заради обезпокоителното изживяване от гледането на "Joan is Awful“, феновете на Black Mirror обмислят анулирането на своите абонаменти за Netflix, надявайки се да избегнат подобна съдба, каквато е илюстрирана.



Зрителите вече обмислят дали да не си спрат абонаментите, става ясно от различни публикации в Twitter. Това се дължи на факта, че се притесняват с какво точно са се съгласили, когато за първи път са си направили профил в платформата.