В две от най-важните колонии за размножаване - остров Дасен и остров Робен - повече от 95% от възрастните птици са изчезнали между периода от 2004 и 2012 г. Според авторите на проучването пингвините вероятно са умирали от глад по време на период, в който те линеят - критичен 21-дневен период, през който те не могат да се хранят и разчитат единствено на натрупаните мастни запаси.
Изследователите подчертават, че комбинацията от климатични промени и прекомерен риболов е довела до катастрофалния спад. Проучването, публикувано в Ostrich: Journal of African Ornithology, предупреждава, че тенденцията е обща за целия регион.
"Тези спадове се наблюдават и другаде", казва д-р Ричард Шърли от Университета в Ексетър. Популацията на африканския пингвин е намаляла с близо 80% за три десетилетия. Учените установяват, че в почти всяка година след 2004 г. биомасата на сардините Sardinops sagax е падала до едва 25% от предишните нива по западното крайбрежие на Южна Африка. Промени в температурата и солеността са понижили успеха на размножаване на рибата, докато риболовният натиск остава висок.
През 2024 г. видът беше класифициран като критично застрашен, с под 10 000 размножаващи се двойки. Според експертите по-устойчивото управление на рибарството може да помогне за стабилизиране на популацията. Вече се прилагат мерки - изграждане на изкуствени гнезда, контрол на хищници, спасителни програми за малки и възрастни пингвини.
Според проф. Лориен Пичегру резултатите са "изключително тревожни" и показват дългогодишно неправилно управление на рибните запаси. Тя подчертава, че ситуацията не се е подобрила и настоява за спешни мерки - не само в защита на пингвините, но и на други застрашени морски видове.
