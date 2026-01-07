Риалити форматите минават на тъмната страна. Онлайн шоуто "Бърлогата“ влиза директно в зоната на психо трилъра и хоръра, като обещава не просто интриги, а чиста проба напрежение, страх и срив на нервите – както за участниците, така и за зрителите.Зловеща атмосфера, мистерия, усещане за постоянна заплаха и психологически натиск ще превърнат "Бърлогата“ в риалити, което няма нищо общо с познатите формули. Тук няма комфорт, няма сигурност и няма място за слаби нерви. Всеки епизод ще е тест за инстинкта за оцеляване, доверието и способността да манипулираш… преди да бъдеш манипулиран.Самите създатели описват формата като "психо-социално онлайн риалити – игра на доверие, стратегия и оцеляване, която може да те издигне… или да те смаже“. И това далеч не звучи като празна закана.Общо 17 души влизат в "Бърлогата“, сред които добре познати риалити лица и внимателно подбрани непознати участници. В социалните мрежи вече се завъртат имената на Мартина, Любомира и Ева от "Ергенът“, както и Тоби от "Hell’s Kitchen“ – комбинация, която сама по себе си обещава експлозии от емоции и напрежение.Залогът също не е за подценяване – скрито съкровище на стойност 16 000 лева. Всеки участник ще има своя тайна роля, а правилните ходове могат да го изведат до финала… или да го изкарат от играта по най-болезнения начин, пише Intrigi.bg.Водещи на онлайн риалитито са Славия Иванова и Асен Кукушев, а зад продукцията стои "Ден продакшънс“. Креативните създатели са Гуспата и Цецо Матев, който поема и режисурата – име, добре познато с участия в хитови формати като "Traitors: Игра на предатели“, "Фермата“, "Ергенът“ и "Островът на 100-те гривни“."Бърлогата“ обещава да е всичко друго, но не и безопасна територия. И ако досега риалитито беше игра, тук вече става въпрос за психическа война.