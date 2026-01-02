Нумеролог обясни как да разберем какво казват числата за личната ни 2026 година
"За да изчислим личната година, трябва да пресметнем датата си на раждане със съответната година. В случая с 2026 г., за да си направим изчислението на личната година за 2026-та", казва тя.
Нумерологът даде пример как да направим изчислението с датата 16 ноември.
16.11.2026 г. Смятаме 1 и 6 – 7, 1 и 1 от 11-ти, което става 9, и единица от годината, защото вече я пресметнахме – тя е 1, личната година е 10 или 1.
"Следователно, през информацията, която ни носи числото на личната година, всеки трябва да започне да работи в тази посока", добави нумерулогът.
"Важно е да се знае, че в идната 2026 г. е възможно всички неща, всички нововъведения в самите нас и в световен мащаб да останат по-скоро на ментален план, защото единицата се намира в числовия ред 1-4-7, който е горе в ментала. И ще бъдат посети семената на новото. Това, което ще започне да се случва активно, ще започне да се случва през 2027 г. Там вече на материален план ще видим всичко, което се е запланувало и заформило през 2026 г.", допълни нумерологът.
