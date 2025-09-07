ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Някои зодии ще усетят пълнолунието по различен начин
Телец
Телците ще получат възможност да разрешат финансов проблем, който отдавна ги тревожи. Пълнолунието ще им донесе яснота за начините, по които могат да подредят бюджета си или да намерят нов източник на доходи.
Те ще усетят лекота там, където преди е имало напрежение. Сякаш магия ще разсее облаците на несигурността над тях. Денят ще им покаже, че упоритостта винаги се отплаща. Телците ще си възвърнат увереността и ще погледнат напред с оптимизъм.
Дева
Девите ще почувстват силата на пълнолунието най-вече в личните отношения. Напрежение, което дълго време е тлеело с близък човек, ще намери решение по изненадващо лек начин. Те ще успеят да кажат думите, които досега не са имали смелост да изрекат.
Ситуацията ще се обърне в тяхна полза и ще им донесе вътрешен мир. Утрешният ден ще бъде като знак, че Вселената подкрепя откритите разговори. Девите ще почувстват, че им е паднал камък от сърцето.
Скорпион
Скорпионите ще усетят как работни проблеми, които дълго време са се протакали, най-накрая намират решение. Сякаш енергията на пълнолунието отваря нови възможности и премахва натрупаните им блокажи.
Те ще получат подкрепа от неочакван човек или ще им хрумне блестяща идея. Това ще им даде увереност, че са на правилния път. Ситуации, които са изглеждали като "затворена врата“, ще се превърнат в нови шансове. Скорпионите ще завършат деня с усмивка и облекчение.
Водолей
Водолеите ще имат възможност да се освободят от вътрешно напрежение и стари страхове. Пълнолунието ще им даде сили да затворят една страница и да започнат нова. Проблеми, които са ги държали будни нощем, ще изглеждат дребни и лесни за решаване.
Те ще почувстват свеж полъх и вдъхновение да тръгнат в нова посока. Сякаш магическа сила ще изчисти пътя им от пречки. Денят ще им донесе надежда и нов заряд за бъдещето.
Някои зодии утре ще усетят благотворната енергия на септемврийското пълнолуние. Проблемите, които ги измъчват отдавна, ще започнат да се решават като с магия. Всяка от тези зодии ще получи шанс за ново начало. Пълнолунието ще им покаже, че когато небето е на наша страна, няма препятствие, което да не може да бъде преодоляно.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1025
|предишна страница [ 1/171 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Автомобил се заби в бензиностанция в София
21:56 / 05.09.2025
Още едно дете е било свидетел на побоя над шефа на МВР в Русе
12:12 / 06.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: