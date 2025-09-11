Няколко трика, за да предпазим черните дрехи от избледняване

© За някои черните дрехи са прекалено скучни, а за други - една истинска класика, която трябва да притежаваме в гардероба си. По възможност - в изобилие. Наистина черното лесно се съчетава с всички други цветове, но черните дрехи могат лесно да загубят чара си и да избледнеят, ако не се грижим правилно за тях.



Да, на пазара вече има прахове и други препарати, които са специално за целта. Но ако не искаме да се затрупваме с още химия, може да заложим на естествени средства, с които да постигнем същия търсен ефект - да запазим черните си дрехи в перфектно състояние максимално дълго, въпреки честото пране, може би неправилното сушене и други грешки, които вероятно допускаме.



Ето и няколко начина.



Оцет



Това е една истинска класика в домакинството, с която може да правим много, наистина много повече от това просто да овкусим салатата си. Най-подходящ за целта е белият, дестилиран оцет, който има фиксиращо цветовете действие, с което запазва черното наистина черно.



Необходимо е просто да добавим половин или една чаша оцет директно в барабана спрямо това колко пране имаме. Правим го след основната фаза и по време на цикъла на изплакване на избраната програма. Важно е никога да не го изливаме в отделението за препарати, за да не повреди пералнята, както и след пране да оставим дрехите да изсъхнат навън, за да се неутрализира силната миризма на оцет.



Сол



Още един продукт от кухненските шкафове, който можем да използваме и за пране на черни дрехи. Солта действа по същия начин като оцета и запечатва багрилата в тъканите, предотвратявайки тяхното избледняване. Най-добър е ефектът при дрехи от естествени материи като памук.



Половин чаша сол добавяме в барабана преди да стартираме програмата. Най-добре е да го правим с нови дрехи или такива, които не са прани отдавна - те пускат най-много боя. Трябва обаче да внимаваме, защото абразивността на солта може и да повреди тъканите. По тази причина не бива да я използваме прекалено често и никога за фини материи.



Сода бикарбонат



Още един универсален помощник в домакинството, които често попада в пералнята по различни причини. А ако перем черни дрехи, тя ще ни помогне да запазят цвета си, дори при често пране. Освежава тъканта, премахва неприятните миризми и помага за стабилизиране на багрилата.



Нужно е просто да добавим половин чаша сода бикарбонат в барабана през стартиране на прането, съветва City Magazine, цитиран от lifestyle.bg. И никога да не слагаме и сода, и оцет на един цикъл. Не че ще навредят на дрехите, просто ще неутрализират взаимно ефекта си.



Кафе или черен чай



Двете напитки действат енергизиращо на организма, но и съдържат естествени багрила, които могат да запазят черните дрехи черни за по-дълго. Ефектът е най-добър при памук и лен.



Нужно е да сварим едно силно кафе или черен чай и да го добавим към цикъла на изплакване след края на прането. Важно е течността да е охладена до стайна температура.