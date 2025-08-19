Няма раздяла, но има сватба

© Само преди няколко дни в социалните мрежи се появиха постове, от които изглеждаше сякаш един от най-харесваните сред младите български дуети - Торино и Пашата, се е разпаднал и двете момчета са сложили край на дългогодишното си приятелство. Но истината е съвсем друга - раздяла няма, а напротив - "латино кралете" все още са така близки като братя.



В Instagram Торино каза каква е истината - "Пашата се раздели само и единствено с ергена Торино". От кадри в Instagram профилите на младите изпълните разбираме, че по-малкия от тях вече е женен мъж - през уикенда той и годеницата му сключиха брак на пищна и изключително бляскава церемония.



В личния си профил Тодор качи много на брой сторита, където можем да видим купона по случай голямата сватба, а Пашата като верен приятел публикува видео в компанията на младоженците, към което написа: "Майтапът настрана, ама брат ми се ожени за тази красива жена - Сара."



На сватбата на Торино са присъствали и доста известни личности. Сред тях са били не само близки колеги като Камелия, с която дуетът има вече втора обща песен, но и една от най-запомнящите се двойки от романтичното предаване "Един за друг" - Криси и Арти. Сред поканените е била и инфлуенсърката Ива Иванова, по-известна като Ивка Бейбе, при която преди време младоженецът разкри, че в началото на запознанството си с Павел не го е харесвал.



На сватбата важни гости са били актьорът Краси Радков, а също и певицата Мария Илиева.



Припомняме, че Торино и любимата му имат малка дъщеричка, а в социалните мрежи често можем да видим трогателни семейни снимки.