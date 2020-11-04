Îáåäíàòà åìèñèÿ ïî-èíòåðåñíà îò âñÿêîãà: Ðåïîðòåð ñ êàðóöàðñêè ïñóâíè çàðàäè ìàñêèòå!

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Àâòîð: Åêèï Ruse24.bg 17:33 / 04.11.2020Êîìåíòàðè (7)74
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"Ïó, ä'*áà òúïàòà ìàñêà, á*õòè òúïàòà ìàñêà, ïó, ìàìà òè ä'*áà", ñ êîåòî âòðåùè çðèòåëèòå. Ãàôúò îáà÷å å íå ñàìî íà Ìàðêîâ, êîéòî òðÿáâà äà å íàÿñíî ñúñ çëàòíîòî ïðàâèëî, ÷å íà æèâà âðúçêà ãîâîðèø ñàìî ïî òåìàòà. Íå ïî-ìàëêî âèíîâåí å è òîíðåæèñüîðúò â ÁÍÒ, êîéòî íå å çàòâîðèë çâóêîâèÿ êàíàë íà Ìàðêîâ, äîêàòî òîé ÷àêà äà áúäå âêëþ÷åí îòíîâî.

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