Обраха Чефо
"Олекнах с 300 лв. в полски злоти, за дебити карти, клечка за зъби, ако ям пиле, и личната ми карта плюс тази на Ванеса", тръшка се Чефо.
"Но благодарение на бързата реакция на посолството ни във Варшава и 100 евро, които още жаля, се прибрах с временен паспорт", описва хепиенда на злополучното си пътешествие риалити героят, пише HotArena.
Дениз страда по Виктор
