ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Обявиха градът домакин на "Евровизия 2026"
Австрийската телевизионна компания ORF и EBU (Европейският съюз за радио и телевизия) току-що обявиха, че 70-то издание на любимия ни конкурс ще се проведе във Виена, Австрия. Конкурсът ще се проведе във Виенската Щатхале, предаде Eurovisionworld.
Датите също бяха разкрити:
Полуфинал 1: 12 май 2026 г.
Полуфинал 2: 14 май 2026 г.
Големият финал: 16 май 2026 г.
Това ще бъде третият път, когато конкурсът ще се проведе в Австрия. Страната беше домакин на Евровизия и през 1967 г. и 2015 г.:
1967 : Виена (Großer Festsaal der Wiener Hofburg)
2015 : Виена (Wiener Stadthalle)
2026 : Виена (Wiener Stadthalle)
Единствените градове, които подадоха оферти до крайния срок, бяха Инсбрук и Виена.
Виена отправи официалната си кандидатура на 3 юли със слогана "Европа, ще танцуваме ли?“. Австрийската столица предложи конкурсът да се проведе във Винер Щатхале, същото място, което беше домакин на Евровизия 2015.
С капацитет от около 16 000 места и липса на необходимост от допълнително строителство, мястото се разглежда като силен претендент. Виена също така подчертава своята солидна инфраструктура с над 80 000 хотелски легла, богат обществен транспорт и международно летище, предлагащо връзки с повече от 65 държави.
Градът посочва успеха на Евровизия 2015 като доказателство за своите възможности, отбелязвайки 1,3 милиона нощувки по време на събитието и изключително положителните отзиви от Европейския съюз за радио и телевизия.
Участници:
19 държави са заявили интерес за участие в конкурса, като условията могат да бъдат променени:
Албания
Австрия
Кипър
Дания
Финландия
Германия
Гърция
Израел
Латвия
Литва
Люксембург
Малта
Нидерландия
Норвегия
Сърбия
Испания
Швеция
Швейцария
Обединено кралство
Членовете на EBU, радио- и телевизионните оператори, от името на своите страни, имат срок до средата на октомври 2025 г. да подадат официално заявленията си за участие в Евровизия 2026.
Билети
Билетите обикновено се продават в началото на същата година или в края на годината преди конкурса. Очакваме билетите за Евровизия 2026 да бъдат пуснати в продажба в края на 2025 г.
Началото на продажбата на билети зависи от няколко фактора: Първо, трябва да се изберат градът домакин (Виена) и арената (Wiener Stadthalle). Второ, избор на агенция за билети. Трето, план на етажа на седалките/трибуните в арената, след като приблизително са определени дизайнът на сцената, зелената стая и разположението на камерите.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 492
|предишна страница [ 1/82 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
НИМХ с пълна прогноза за цялата седмица в Русе
08:43 / 18.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: