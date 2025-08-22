Новини
Обявиха и последните петима от "Traitors: Игра на предатели"
Автор: Екип Ruse24.bg 12:53Коментари (0)79
©
В имението на тайните, където усмивката може да се окаже по-страшно оръжие от нож в гърба, влизат последните петима участници. Пъзелът в "Traitors: Игра на предатели" е напълно подреден и готов да грабне зрителите със своя невероятен сблъсък на характери, стратегии и прикрити намерения. Последните петима, който ще пристъпят в имението на тайните, вече са ясни.

Певецът Тома влиза със своята неизчерпаема страст към игрите, която може да се превърне в неговата най-голяма сила или слабост. Мая Пауновска – "златното момиче" и призната за най-добър стратег в "Островът на 100-те гривни" – пази тишина, зад която винаги се крият десетки ходове напред. Йордан Белев, майсторът на илюзиите, познава лъжата като професия и ще я превърне в най-силното си оръжие. TikTok сензацията Даяна Йорданова, българската жена-чудо, е гледана от милиони, но малцина ще ѝ повярват в тази игра. А Даниел Петканов, познат като Лудия репортер, влиза със своята непредвидимост и обръща играта със своето присъствие.

Имената на всички 25 участници вече са ясни – артисти, журналисти, певци, инфлуенсъри, илюзионисти и спортисти тази есен прекрачват прага на имението на тайните. Те идват от различни светове, но влизат в един общ свят на стратегии, съмнения и предателства. Някои ще разчитат на чар и стратегия, други на хитрост или опит, трети – на способността си да печелят доверие или да се превъплъщават. Но в тази игра дори най-силното оръжие може да се превърне в ахилесова пета.

Когато светлините угаснат и останат само сенките и шепотът на нощта, един въпрос ще отеква в тишината – кой ще триумфира като майстор на играта и кой ще бъде разкрит като предател?

 Наближава моментът, в който никой вече няма да е сигурен в никого. Отговорите ще бъдат разкрити съвсем скоро. Защото в "Traitors: Игра на предатели" доверието може да бъде най-опасното оръжие.

