ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Обявиха и последните петима от "Traitors: Игра на предатели"
Певецът Тома влиза със своята неизчерпаема страст към игрите, която може да се превърне в неговата най-голяма сила или слабост. Мая Пауновска – "златното момиче" и призната за най-добър стратег в "Островът на 100-те гривни" – пази тишина, зад която винаги се крият десетки ходове напред. Йордан Белев, майсторът на илюзиите, познава лъжата като професия и ще я превърне в най-силното си оръжие. TikTok сензацията Даяна Йорданова, българската жена-чудо, е гледана от милиони, но малцина ще ѝ повярват в тази игра. А Даниел Петканов, познат като Лудия репортер, влиза със своята непредвидимост и обръща играта със своето присъствие.
Имената на всички 25 участници вече са ясни – артисти, журналисти, певци, инфлуенсъри, илюзионисти и спортисти тази есен прекрачват прага на имението на тайните. Те идват от различни светове, но влизат в един общ свят на стратегии, съмнения и предателства. Някои ще разчитат на чар и стратегия, други на хитрост или опит, трети – на способността си да печелят доверие или да се превъплъщават. Но в тази игра дори най-силното оръжие може да се превърне в ахилесова пета.
Когато светлините угаснат и останат само сенките и шепотът на нощта, един въпрос ще отеква в тишината – кой ще триумфира като майстор на играта и кой ще бъде разкрит като предател?
Наближава моментът, в който никой вече няма да е сигурен в никого. Отговорите ще бъдат разкрити съвсем скоро. Защото в "Traitors: Игра на предатели" доверието може да бъде най-опасното оръжие.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 510
|предишна страница [ 1/85 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Вкараха зад решетките мъж за разпространение на фентанил в Русе
10:43 / 20.08.2025
Издирват 48-годишна жена, в неизвестност е от 26 дни
22:19 / 21.08.2025
Заради забранени предмети: Местят Семерджев в нов затвор
12:56 / 21.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: