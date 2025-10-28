ЗАРЕЖДАНЕ...
Офертата на сезона е EON FULL - всеки избира какво да гледа
Всичко това е възможно с Офертата на сезона от Vivacom - с пакета EON FULL. В първите 9 месеца той е на супер цена – само 11,45 € | 22,40 лв. на месец, а към него върви и подарък: безплатен избор на спортен пакет – DiemaXtra или MAX Sport Plus– за целия срок на договора.
Всеки клиент получава и Wi-Fi 6 рутер от последно поколение за срока на ползване на услугата, който осигурява максимално покритие и надеждност.
"С новото супер предложение на Vivacom всеки член на семейството получава пълната свобода да гледа това, което обича – без прекъсвания и без компромиси. Чрез нашата оптична мрежа и пакети EON осигуряваме високотехнологично решение за клиентите, които не правят компромис с качеството“, казва Любомир Малоселски, директор "Продукти и услуги“ във Vivacom.
Клиентите на EON могат да се възползват и от впечатляващи функции като спортна статистика на живо с EON Sports Mode, специален режим за деца, сваляне и гледане на съдържание от видеотеката офлайн, и много други.
Пакетът EON LIGHT също дава възможност за един безплатен премиум спортен пакет по избор - DiemaXtra или MAX Sport Plus, а EON PREMIUM включва и двата пакета.
Всеки може да се възползва от предимствата на офертата на Vivacom до 9 ноември. Повече информация за офертите вижте тук.
