Официално удвоиха стоте хиляди лева в "Стани богат"
Неподражаемият Ники Кънчев ще посрещне на стола на богатството участниците, които искат да покажат знания и находчивост в новите епизоди на играта.
"100 000 евро променят усещането за играта. Това е новият връх в "Стани богат“ и силна мотивация да стигнеш до 15-ия въпрос“, споделя Ники Кънчев.
Най-великата игра за знания ще предложи на зрителите интелектуално напрежение, неочаквани обрати и силни емоции до последния въпрос. И още - специалните тематични седмици през пролетния сезон ще превърнат всяко издание в незабравимо телевизионно преживяване.
"Стани богат“ се завръща по-свеж и по-блестящ от всякога. Знанието никога не е било толкова ценно! И никога не е носило 100 000 евро!
