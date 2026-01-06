Ограбиха известен водещ, той излезе с предупреждение
"Това ми беше наградата, че спечелих "Зелено перо" за отразяване на зелени събития през далечната 2015 г.", продължава горчивия си разказ Владимиров. "Колелото си беше като ново с дискови спирачки и амортисьори. Хич не беше лошо колелце." Водещият показва как точно велокатинарът на колелото му е бил срязан, за да бъде извършена кражбата. "Виждате момчетата как добре са се справили", добавя Павел Владимиров.
За кармата и едно сериозно предупреждение
Във видеото телевизионният водещ размишлява на глас за хората, които постоянно извършват кражби. "Чудя се как има на този свят хора, които цял живот се занимават с кражби, с измами, вместо да си седнат на г*за, да се усъвършенстват в нещо, да започнат да работят. Защото какво ще спечелят от това колело, като го продадат? На мен ми е някакъв мил спомен, като някаква награда, която съм получил за нещо, което съм направил. Няма чак толкова висока парична стойност, въпреки че колелото беше готино и запазено. Как спят спокойно тези хора, как не ги е страх от карма, от някакви натрупани кофти неща, които ще се изсипят върху тяхната глава, върху главите на близките им? Редки тъпанари!".
Павел Владимиров отправя и сериозно предупреждение към всички: "Пазете си нещата, ама то и да ги пазите, ако им е писано да ги откраднат, ще ги откраднат."
