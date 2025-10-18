ЗАРЕЖДАНЕ...
Опасно е да ядем банани?
©
С разширени вени и сърдечни заболявания
Бананите помагат за извеждане на течностите от тялото и по този начин увеличават плътността на кръвта. Затова те, според лекарите, не могат да се приемат от хора с тромбофлебит и разширени вени, както и от хора, претърпели инфаркт и инсулт, страдащи от коронарна болест на сърцето.
С диабет
При захарен диабет употребата на узрели плодове е ограничена, но незрелите и варени банани са добра храна за диабетици.
С хипертония
Ако човек има високо кръвно налягане, има хипертония, не трябва да яде банани. Спомнете си, че те допринасят за сгъстяването на кръвта.
С раздразнително черво
При някои хора бананите причиняват отлив на жлъчка, водят до натрупване на газове и подуване на корема. Употребата им не се препоръчва при хора със синдром на раздразненото черво.
При храносмилателни проблеми
Хората, които имат стомашни проблеми, също могат да страдат заради бананите, тъй като киселинността на стомашния сок се увеличава. Лекарите предупреждават: бананите не трябва да се ядат на празен стомах и да се измиват с вода.
При затлъстяване
Изкуственото узряване на бананите гарантира, че някои от сложните въглехидрати, съдържащи се в тях, като нишесте и фибри, се превръщат във въглехидрати с висок гликемичен индекс, тоест провокират повишаване на кръвната захар, което забавя метаболизма и мастните клетки се размножават активно.
При критични проблеми с теглото не трябва да ядете банани.
Източник: zdrave.to
Още от категорията
/
Ана-Шермин: Аз не чистя
17.10
Владо Николов и Ваня Джаферович влязоха в първия гейминг сериал на Vivacom GAME ON 2025 и оставиха Криската и Васето без въздух
17.10
Психолог за виетнамците: Стават много рано, лягат си късно. Тези хора са в непрекъснато свързване и взаимоотношения
17.10
Виделина Гандева за Радио "Книгоманче": Ако искаме да станем по-умни, да четем приказки по всяко време
17.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Може ли да оберем зелените домати от корена и да очакваме да узре...
22:29 / 17.10.2025
Кирил Налджиев коментира навлизането на изкуствения интелект в ме...
16:27 / 17.10.2025
Писателят Ангелина Ангелова: Това е най-предизвикателната книга, ...
14:02 / 17.10.2025
Анджелина разкри още подробности от скандалите с Брад Пит
08:58 / 17.10.2025
Георги Тошев: Бях най-търсеното име в "Гугъл" заради скандала с В...
21:20 / 16.10.2025
Камата: Честит първи рожден ден, мой малък Христо!
16:36 / 16.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.