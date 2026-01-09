Turkiye Today. Животното било открито от полицията и митническите служители по време на рутинна проверка на магистрала в Южна Германия.
Служителите спрели камиона близо до Вюрцбург, след като чули упорито мяукане от товарната зона. При проверката открили изтощеното котенце, свито в тясно празно пространство сред машинните части. Животното показвало признаци на дехидратация и умора след дългото пътуване.
Според германските митнически власти котенцето вероятно е изминало хиляди километри без достъп до храна и вода. След откритието камионът бил ескортиран до митническия офис в Швайнфурт, където животното получило първа помощ, преди да бъде настанено в местен приют за по-нататъшни грижи.
Приютът съобщи, че котенцето е на около три месеца, като се възстановява добре и реагира положително на лечението, въпреки че ветеринарите го държат под наблюдение заради изтощението. Котето ще остане под краткосрочна карантина за бяс, преди да завърши необходимите ваксинации.
След периода на възстановяване и карантина котето ще бъде предложено за осиновяване и ще може да намери нов дом в Германия.
Митническите служители не уточниха как животното е попаднало в камиона или откъде точно е тръгнало в Турция, като отбелязаха, че случаят изглежда по-скоро случайно събитие, отколкото умишлен акт. Фокусът остава върху хуманното отношение към животните и безопасността при транспорта.
Опасно пътуване: Тримесечно коте оцеля близо седмица, скрито в камион
Традиции и обичаи на Бабинден
08:30 / 08.01.2026
Интересен празник е днес!
08:28 / 08.01.2026
Билките при кашлица: Какво може да помогне при грипа, който върлу...
17:31 / 07.01.2026
Ивановден е!
08:25 / 07.01.2026
Почина един от най-влиятелните режисьори в киното
21:01 / 06.01.2026
