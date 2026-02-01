Опасност за шофьорите заради съдържание в течности за чистачки, продавани в търговската мрежа
В лабораторията на предприятието са анализирани 17 различни продукта, закупени на случаен принцип от магазини в цялата страна. В 19% от изследваните течности е установено съдържание на метанол в пъти над допустимите норми. Резултатите, заедно с касовите бележки за покупка, са изпратени до Комисията за защита на потребителите и Министерството на здравеопазването.
"Метанолът е силно токсичен индустриален продукт. Той не е създаден за използване от обикновения потребител. Рискът е особено голям, тъй като освен тежки увреждания на човешкия организъм може да доведе и до фатален край“, предупреждава Иван Попчев, производител.
Заради ярките си цветове тези препарати представляват сериозна опасност, ако попаднат в ръцете на деца. Опасността обаче не се изчерпва само с поглъщане.
По думите на специалистите, изпаренията на метанола могат да навредят и по време на шофиране.
"При пътуване от час-два и използване на чистачките 10–15 пъти, част от изпаренията попадат в купето. Това може да предизвика замайване, поява на бели петна пред очите, което е изключително опасно при управление на автомобил и може да доведе до инциденти“, обяснява Попчев.
Експертите са установили и сериозни разминавания между съдържанието и информацията на етикетите. При някои от продуктите, въпреки че е посочена друга съставка, лабораторният анализ показва наличие на метанол.
Съветът към потребителите е да бъдат особено внимателни и да четат етикетите при покупка. Практиката обаче показва друго - Потребителите рядко четат етикетите
От Министерството на здравеопазването съобщиха , че работят по сигнала и ще оповестят резултатите след приключване на проверката. В позицията си напомнят, че от 2018 г. е забранено течности за чистачки и размразяване, предназначени за масовия потребител, да съдържат 0,6% или повече метанол, тъй като веществото е опасно и може да доведе до отравяния.
Въпреки това, докато проверките на институциите продължават, всички съмнителни продукти остават свободно достъпни в търговската мрежа.
