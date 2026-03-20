CNBC. To ще обединява ChatGPT, интернет браузър и конзолата за писане на код Codex.
Новото приложение ще подобри потребителското преживяване и ще ограничи фрагментацията на продуктите на компанията. Според Фиджи Симо, изпълнителен директор на департамента за приложения в OpenAI, обединенито на различните платформи в едно супер приложение ще помогне на потребителя да се фокусира върху работата си.
Това е и целта на компанията, отбелязва Симо – когато едно приложение дава резултат, какъвто е случаят с Codex, то усилията ни трябва да се насочат към него и да няма разсейване. Платформата е езиков модел, който превръща текстовото задание в програмен код. Чрез него потребителите могат по-бързо и лесно както да програмират, така и да откриват бързо грешки в хиляди редове код.
С обединяването на ChatGPT, Codex и интернет браузъра компанията смята да запази лидерството си в сегмента пред Google и Anthropic.
текст: Милен Кандарашев
OpenAI вкарва ChatGPT в супер приложение за компютри
