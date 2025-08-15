ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Определиха българското предложение за "Оскар"
Решението бе взето от петчленна експертна комисия, председателствена от директора на "София филм фест" Мира Сталева.
Филмът разказва историята на Тарика, момиче с необичайни способности, което живее в погранично село, където различни етноси уж съжителстват мирно. Когато мистериозно започват да умират домашните животни, суеверните селяни обвиняват Тарика и решават да я убият – история за вечния конфликт между добро и зло, облечена в магически реализъм.
"СТАДОТО“ направи своята световна премиера на BFI London Film Festival и спечели две награди на фестивала в Калкута, Индия – за Най-добър филм и FIPRESCI.
В главните роли са Весела Вълчева и Захари Бахаров, а във филма участват още Иван Савов, Иван Бърнев, Валерия Върбанова, Христос Стергиоглу и други.
Сценарият е на Екатерина Чурилова, Симеон Венциславов и Милко Лазаров, оператор е Калоян Божилов, а музиката е композирана от Пенка Кунева.
Комисията тази година заседава в състав:
Председател: Мира Сталева (Изпълнителен директор на София Филм Фест, директор на София Мийтингс, член на борда на Европейската филмова академия)
Членове: Стефан Командарев (режисьор, продуцент и сценарист), Жаклин Вагенщайн (продуцент, създател и директор на фестивала CineLibri), Мартичка Божилова (продуцент, създател и организатор на Sofia DocuMENTAL), Савина Петкова (кинокритик, член на FIPRESCI).
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Бременна, но все така шик
15:40 / 14.08.2025
Срещата за държавните имоти в Русе остава за този следобед
13:01 / 13.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: