Определиха думата на годината според Кеймбриджкия речник
©
"Парасоциален" като термин, всъщност, датира от 1956 г., когато американски социолози наблюдават телевизионни зрители, които участват в "парасоциални" връзки с личности от екрана.
Примери за това днес са парасоциалният интерес, проявен от феновете, когато певицата Тейлър Суифт и звездата на американския футбол Травис Келси обявиха годежа си.
Главният редактор на Кеймбриджския речник Колин Макинтош каза, че наскоро терминът е бил използван за описание на "вид връзка между човек и нечовек, например знаменитост", пише БНТ.
Той пояснява, че "парасоциален" първоначално е въведена като академична дума и е била ограничена до академичната сфера доста дълго време и едва наскоро е навлязла в популярния език, като е една от онези думи, които са повлияни от социалните медии.
Други примери, дадени от речника, включват албума на Лили Алън за раздялата със съпруга ѝ "West End Girl", който се опира на парасоциален интерес към любовния ѝ живот, и появата на парасоциални връзки с ботове с изкуствен интелект, при които хората се отнасят към тях като към довереник, приятел или романтичен партньор.
Още от категорията
/
Пет вида съдове, които никога не трябва да се използват върху стъклокерамичните плотове – и с какво да ги замените
15.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Много голяма група идва заедно с Iron Maiden на националния стади...
19:11 / 17.11.2025
Изключително големи температурни разлики са регистрирани днес у н...
16:16 / 17.11.2025
10 доказани съвета за намаляване на риска от диабет
14:23 / 17.11.2025
Защо по-гъвкавите условия на труд за родителите са нож с две остр...
15:53 / 17.11.2025
Концертът на Графа в София: 26 абсолютни хита, певец и публика, к...
16:27 / 16.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.