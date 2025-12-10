Орлин Горанов стана рицар
©
Най-високата награда Горанов получи от Н. Пр. Румен Ралчев за своя съществен принос и съпричастност на целите на Ордена, както и за работата му в служба на обществото.
Един месец преди награждаването се провеждат номинациите за бъдещ носител на наградата. Предложенията се гласуват от Великия Съвет на Велик Приорат – България, а номинацията с най-много гласове определя бъдещият носител на наградата, а Великият Приор акад. Румен Ралчев потвърждава с Указ изборът.
"Едва ли ще ми стигнат думите, за да изразя благодарността си за вашето доверие, Оттук нататък продължаваме в същия дух, защото има много работа да се свърши. Времената са такива, но пък ние когато не умираме, се каляваме. И винаги ще бъдем по двама на кон, и винаги на изток, там където изгрява слънцето, за да сбъдва мечтите - както на нас, нашите семейства, така и на нашата татковина“, каза Орлин Горанов, след като получи наградата от акад. Ралчев.
Велик Приорат България проведе своя Коледен благотворителен "Бал на Рицарите“. На тържествената церемония присъстваха повече от 300 рицари и гости, а средствата, събрани в рамките на благотворителния търг, който рицарите организират, ще отидат за подпомагане на талантливи деца, пише "Блиц".
Още по темата
/
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Нови правила за праха от спирачки и гуми
13:12 / 09.12.2025
Принц Хари с нов удар по двореца
12:32 / 09.12.2025
Дениз от "Ергенът": Отървах се
11:37 / 09.12.2025
Обявиха номинациите за "Златен глобус" 2026: Пълен списък на номи...
19:03 / 08.12.2025
Интересен празник е днес, вижте какво сочат поверията
08:42 / 07.12.2025
Голямо признание за Димитър Рачков
22:56 / 06.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.