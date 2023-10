Още една звездна двойка стигна до развод и най-накрая казаха защо

© Джош Дюамел и Фърги несъмнено бяха сред най-симпатичните звездни двойки, но се оказа, че нещата между тях просто не се получават и през 2017 г. обявиха, че се разделят.



Разводът бе финализиран две години по-късно, но двамата така и не говориха за причините за разпада в отношенията им. Е, актьорът наруши това мълчание в подкаста In Depth With Graham Bensinger.



Там Джош Дюамел си спомни за връзката си с Фърги и осемте години, в които бяха женени. Актьорът твърди, че са били много щастливи. "Мисля, че някак се надраснахме и имахме много различни интереси."



Дюамел допълва, че той никога не си е падал по бляскавите събития и цялото внимание, което професията му генерира. В даден момент му е залипсвало нещата да са по-прости. Ето защо е искал с Фърги да се преместят да живеят в родния му щат Северна Дакота, пише Page Six.



Но в даден момент е осъзнал, че животът, който той иска, не е пасвал въобще на изпълнителката, която е родена и израснала в Калифорния. В момента двамата са в добри отношения и отглеждат десетгодишния си син Аксел.