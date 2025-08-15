ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Още пет популярни личности влизат в "Traitors: Игра на предатели"
Готови да обърнат играта
Това са журналистът Борислав Лазаров, който притежава усмивка, способна да прикрие цели бури от намерения, актрисата Невена Бозукова – Неве, чиито усет и умение да разчита емоции могат да превърнат всяка среща в разкритие, и моделът и актриса Мирела Илиева, съчетаваща чар и грация, която умее да обърка дори най-уверените играчи.
Стратегът Георги Коджабашев, един от победителите в "Островът на 100-те гривни“, пристъпва с хладнокръвната увереност на опитен шампион, вече доказал умението си да чете хората и да печели в тежки психологически битки. А журналистът Ева Веселинова влиза с вродена интуиция и непримирим стремеж към истината, който може да освети и най-тъмните кътчета на играта.
С нарастването на броя на участниците, играта в "Traitors: Игра на предатели“ се превръща в сложна мрежа, в която всяка връзка и всяко приятелство могат да се окажат решаващи за развоя на събитията или техния крах. Когато светлините угаснат и остане само шепотът на нощта, напрежението достига своя връх. В този свят на стратегия и недоизказаност, сенките винаги дебнат. А когато сред участниците има победители, доказали своето стратегическо мислене на различни арени, журналисти и артисти, това са оръжия, способни да превърнат всяка маневра в майсторски удар.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 450
|предишна страница [ 1/75 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Бременна, но все така шик
15:40 / 14.08.2025
Срещата за държавните имоти в Русе остава за този следобед
13:01 / 13.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: