Тази седмица още седем черни лешояда бяха освободени в Източните Родопи в рамките на инициативата за възстановяване на вида. Екипите на Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) и Фондация "По-диви Родопи“ успешно освободиха четвърта група птици, с което общият брой на освободените черни лешояди достигна 27.Освобождаването се извършва поетапно, без да се стресират птиците – волиерата се отваря плавно, а в близост се осигурява храна, за да се подпомогне първоначалното им приспособяване. За това съобщи Българското дружество за защита на птиците.Черните лещояди пристигнаха в Източните Родопи през май тази година, след като бяха прехвърлени от партньорския център на испанската неправителствена организация GREFA (Grupo de Rehabilitación de la Fauna Autóctona), която от години работи за спасяването и рехабилитацията на пострадали диви птици. Преди да бъдат пуснати, птиците бяха оборудвани с нови GPS предаватели, които ще позволят на екипа да следи тяхното придвижване, поведение и адаптация в новия им дом."Всеки от новоосвободените лешояди вече е индивидуално маркиран и чипиран, което ни позволява да събираме ценни данни за техния живот в дивата природа,“ каза д-р Добромир Добрев, Ръководител на проекта от БДЗП.Данните от предишните освобождавания вече показват положителни резултати. В момента 20 птици продължават да обитават района, като седем от тях вече са заели гнезда — някои като двойки, съставени изцяло от освободени индивиди, а други – в смесени двойки с местни лешояди от Гърция. Този вид птици се хранят успешно както на специално изградени площадки за подхранване, така и извън тях, и често се събират заедно с белоглавите лешояди, обитаващи района.Освободените птици основно изследват Източните Родопи и съседния Сакар, но някои от тях са наблюдавани на големи разстояния – дори до Сърбия, Босна и Херцеговина, Украйна, Румъния, Гърция, Албания и Северна Македония."Въпреки тези пътувания, те прекарват по-голямата част от времето си именно в района на освобождаването – доказателство за успешната им адаптация“, споделят още експертите.Проектът ще продължи с още най-малко четири освобождавания до 2029 г., като екипът е оптимистично настроен относно бъдещите размножителни успехи."Птиците показват стабилно поведение и успешно намират партньори. Ако тенденцията продължи, очакваме значително увеличение на гнездящите двойки през следващите години,“ смята д-р Добрев.