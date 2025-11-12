Точно на 15 ноември започва един от най-смислените и едновременно най-подценявани периоди в православния календар – Рождественският пост. Той продължава до 24 декември включително и завършва с Бъдни вечер, когато трапезата се пълни с постни, но символични ястия.Макар на пръв поглед да изглежда като време на лишения, постът всъщност е покана към вътрешен покой и умереност – не само в храната, но и в мислите, думите и отношенията. Църковният канон ясно определя правилата – без месо, млечни и яйца, като в определени дни се допуска риба, олио и вино, припомня "Фокус". Духовният смисъл е по-дълбок – смирение, прошка и време за равносметка преди празника на Рождеството.– От 15 ноември до 19 декември – постът допуска риба, вино и зехтин във всички дни с изключение на сряда и петък.– На 21 ноември – празникът Въведение Богородично, рибата също е разрешена, независимо от деня от седмицата.– От 20 до 24 декември – започва най-строгата част на поста, когато вече не се яде риба, а се препоръчва и въздържание от олио.Облекченията не са случайни – те носят идеята за постепенна подготовка на духа и тялото за големия празник. Постепенното ограничаване на храната се свързва с вътрешно пречистване и осъзнаване.Леща чорба с дафинов лист, варен боб с чубрица, зеле с ориз, гювеч с картофи и патладжан, пълнени чушки с булгур.Печена скумрия с лимон и билки, рибен чомлек, чорба с домати и целина.Варени зеленчуци, печени тиквички с лимон и чесън, салати с маслини, туршии, плодове и ядки. /очаквайте и конкретни рецепти за всеки ден от седмицата/Постът не означава да не хапеш нещо сладичко за душата, предлагаме – сладко от тиква с мед и орехи, печена ябълка с канела, постни питки с шарена сол/мед. Позволени са и всички плодове.В крайна сметка, Рождественският пост не е изпитание, а шанс да опознаем собствената си дисциплина и да се върнем към простите вкусове, които често забравяме в ежедневната забързаност. Малко повече смирение, малко по-малко месо – и душата сякаш диша по-леко. Много мои приятелки, твърдят, че благодарение на постите свалят и килограми…