Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
От 1 януари 2026 влизат в сила промени, които засягат всички нови автомобили
Автор: Екип Ruse24.bg 14:51Коментари (0)84
©
Собствениците на автомобили в Европейския съюз, включително и в България, ще бъдат изправени пред сериозни промени от 2026 г., когато влизат в сила редица нови изисквания, свързани с околната среда, безопасността, електрическите батерии и застраховането на превозните средства.

Реформите са част от усилията на ЕС за по-чиста, по-безопасна и по-устойчива автомобилна мобилност.

Евро 7 идва: новият екостандарт за автомобили

От 29 ноември 2026 г. влиза в сила новият стандарт за емисии – Евро 7, който ще засегне всички нови модели автомобили и леки търговски превозни средства. От 2027 г. изискванията ще се прилагат и за всички новорегистрирани коли.

Какво предвижда Евро 7:

По-прецизни измервания на ултрафините прахови частици от бензинови двигатели.

Въвеждане на гранични стойности за частици, отделяни от спирачки и гуми.

Нов стандарт за автомобилни гуми, които ще отделят по-малко частици и ще имат по-дълъг живот.

Електрическите коли под лупа: строги изисквания за батериите

Новите регулации въвеждат изисквания за дълготрайността на батериите при електромобили и plug-in хибриди. Производителите ще бъдат задължени да гарантират производителността на батерията за по-дълъг период.

Минимални показатели:

След 5 години или 100 000 км – батерията трябва да запази поне 80% от капацитета си.

След 160 000 км – минимум 72% капацитет.

Освен това автомобилните компании ще трябва да документират и доказват, че батериите и електрическите системи на колите запазват ефективността си през целия експлоатационен период.

Безопасността – на първа линия: eCall става задължителен

От 1 януари 2026 г. всички нови автомобили ще трябва да бъдат оборудвани с ново поколение система eCall, която автоматично алармира спешните служби при катастрофа. Без тази система колата няма да може да бъде регистрирана.

От 2027 г. дори опит за регистрация на нов автомобил без eCall ще бъде невъзможен. Целта е бързо реагиране при инциденти и спасяване на човешки животи.

Нови изисквания за лекотоварните камиони

Компаниите, които използват леки камиони между 2,5 и 3,5 тона, ще бъдат задължени от 1 юли 2026 г. да монтират интелигентни тахографи.

Тези устройства ще следят:

Времето на шофиране и почивка,

Преминавания на граници,

Опити за манипулиране на данните.

Тахографите са част от борбата с измамите, преумората при водачите и нелегалния транспорт.

Защо всичко това е важно?

Промените са част от по-широкия ангажимент на Европейския съюз към екологичния преход, пътната безопасност и технологичната устойчивост. Новите регулации ще доведат до:

По-чист въздух,

По-надеждни електромобили,

По-малко жертви на пътя,

И по-прозрачен транспортен сектор.

Какво трябва да знаят шофьорите у нас?

Макар част от промените да се отнасят до нови автомобили, те ще окажат непосредствено влияние върху пазара, застраховките, поддръжката и цените на колите.

Собствениците, които планират покупка на нов автомобил след 2025 г., трябва да се информират добре за предстоящите изисквания. Възможно е някои модели, които днес отговарят на стандартите, да станат нерегистрируеми или по-скъпи за поддръжка след влизане в сила на новите правила, пише "Стандарт".






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Мама Нинджа, Мария Пеева за насилето в Каблешково: В една правова държава отдавна всички институции щяха да са се задействали с бясна скорост
Мама Нинджа, Мария Пеева за насилето в Каблешково: В една правова държава отдавна всички институции щяха да са се задействали с бясна скорост
15:07 / 01.10.2025
Тръмп иронизира Путин: Хартиен тигър ли си? Водиш четири години война, която трябваше да продължи една седмица
Тръмп иронизира Путин: Хартиен тигър ли си? Водиш четири години война, която трябваше да продължи една седмица
22:55 / 30.09.2025
Напредва обходът на гр. Бяла от АМ "Русе - Велико Търново", над 150 специалисти и над 100 единици техника са на обекта
Напредва обходът на гр. Бяла от АМ "Русе - Велико Търново", над 150 специалисти и над 100 единици техника са на обекта
13:31 / 30.09.2025
Журналистът Иван Радев алармира за онлайн кампания, която набира средства за уж болно дете
Журналистът Иван Радев алармира за онлайн кампания, която набира средства за уж болно дете
12:52 / 30.09.2025
Телефоните в България ще пропищят утре в 11 часа
Телефоните в България ще пропищят утре в 11 часа
10:39 / 30.09.2025
Аспарух Аспарухов пред "Фокус": Този успех е плод на много лишения и труд
Аспарух Аспарухов пред "Фокус": Този успех е плод на много лишения и труд
11:11 / 30.09.2025
Посрещаме българските волейболисти в София, вижте програмата на събитието
Посрещаме българските волейболисти в София, вижте програмата на събитието
07:45 / 30.09.2025
Актуални теми
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Ремонти на АМ "Тракия" септември - ноември
Серия от трусове в Турция
България в еврозоната
Световна черна хроника
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: