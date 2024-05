От грозно пате тя се превърна в красив лебед

© Кой би си помислил, че една от най-красивите и влиятелни латиноамериканки в Холивуд е израснала, чувствайки се като грозното пате сред членовете на семейството си?



Суперзвездата от мексикански произход Ева Лонгория е самата дефиниция на женственост и сексапил, но както самата тя признава, невинаги се е чувствала привлекателна.



Социално приетата красота в семейството на Лонгория се различава от начина, по който тя изглежда. Днес актрисата признава, че оценката на майка ѝ и сестрите ѝ е оказвала влияние върху самочувствието ѝ до доста късен етап от живота ѝ.



"И трите ми сестри са блондинки. Бях единствената, която се роди с черна коса, мургава кожа, тъмни очи“, разказва актрисата и бизнесдама в подкаста Not Skinny But Not Fat на Аманда Хърш.



"Сестрите ми имат тези красиви лешникови очи. Майка ми е "güera“ — което означава бялата. Наричат ​​я "tia güera“, защото е с толкова светла кожа. Така че израснах като "la prieta fea“, което означава "грозната тъмна“.



Ева каза, че най-вече майка ѝ я е наричала така. Тя обаче поясни, че колкото и да е странно, това е по-скоро израз на шеговита нежност в културата на латиноамериканците и няма общо с расистка конотация или език на омразата, пише Edna.bg.



"Така че не бях красавицата. Сякаш израснах като не хубавата. Затова взех съзнателно решение, когато бях млада, да бъда забавната. И наистина мисля, че това пасна на моята личност“, добави тя.