Ходенето е полезно за здравето и това не е изненада за никого. Оказва се обаче, че има разлика между това дали ходим по-продължително време веднъж дневно или правим няколко, но кратки разходки, пише lifestyle.bg.Ново изследване, публикувано в престижното медицинско списание Annals of Internal Medicine, показва, че една дълга разходка е по-благоприятан за сърцето от множество кратки.Според изследването идеалната продължителност е най-малко 15 минути непрекъсната разходка. Това са приблизително 1500 крачки - отлична тренировка за сърцето.Много хора се опитват да постигнат 8 до 10 хил. крачки дневно, но това число всъщност произхожда от реклама на японски крачкомер, а не от научни изследвания. Въпреки това експертите са единодушни, че повече крачки по принцип са по-полезни за здравето.Според проучването, обхвалано почти 34 хил. човека на възраст между 40 и 79 години, онези, разхождали се за по-дълги интервали от време имат по-нисък риск от сърдечни проблеми в сравнение с другите, които се разхождат няколко пъти за кратко.Можем да се разходим както в града, така и сред природата"Имаме тенденция да поставяме целия акцент върху броя на крачките или общия обем на ходенето, но пренебрегваме решаващата роля на моделите, например как се извършва ходенето. Това изследване показва, че дори хората, които са физически неактивни, могат да максимизират ползите за сърдечното си здраве, като коригират моделите си на ходене - да ходят по-дълго наведнъж, в идеалния случай поне 10-15 минути, когато е възможно", пояснява съавторът на изследването проф. Емануел Стаматакис.От ВВС пък дават съвети за безопасност, ако се разхождаме или караме велосипед вечер или при слаба видимост. Сред тях са да носим светлоотразителни дрехи, да ползваме челник, както и да се придържаме към обозначените пътеки и алеи.