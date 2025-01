От лична битка до глобално послание: Как българин промени света на литературата

© NOVA Българин създаде първата виртуална книга в света. Съчетавайки креативност, предприемачески дух и любов към екстремните преживявания, Васил Тучков е вдъхновение за мнозина. Проектът обединява таланти от десетки страни. Книгата вече се утвърди като глобален феномен на стойност 15 милиона евро и амбиция да стигне милиард.



It Remains е книга, вдъхновена от бездомните хора и направена в помощ на тях. "Всичко започна от един доста тъмен за мен период. В края на една любов в началото на COVID и след операция, която ме държа 4 месеца на легло в седнало положение. И от нещо тъмно се роди нещо светло. Защото, когато написах It Remains не вярвах, че ще бъде нещо комерсиално, а по - скоро форма на бягство за мен", споделя Васил Тучков, автор на It Remains.



И така - от лична терапия и бягство, Васил Тучков превръща It Remains в глобален феномен, акцентиращ върху проблемите с пластмасата и бездомността по света. "В нейната основа е именно историята на баща и син. За края на един свят като нашия, който след свръх популация, замърсяване и свръх риболов се превръща в едно бунище. Основно темата е какво ще се случи, ако не променим спиралата на човечеството", разказва Васил.



Съчетава технологии, изкуство и социална отговорност. "В един момент различни хора от близкия ми кръг и от цял свят, започнаха да се включват в проекта, и изведнъж се озовахме на 4 различни континента с инвеститори от цял свят. Създадох една вселена, която да е от порядъка на "Дюн", твърди той. И допълва: "Различното е, че ние превръщаме зрителя в участник, а не само в пасивен зрител или читател".



Романът бързо привлича в създаването си вниманието на световни таланти и инвеститори. "Арт директор ни стана Антони Христов, който е работил за "Търсенето на Немо" и "Уоли". Рисунките бяха дело на Едуард Матинян и Роб Прайер, който е първият човек, нает от Илън Мъск лично да рисува в Космоса. Много се вдъхнови и каза, че това може да е най-великия графичен роман на нашето време", разкрива още авторът пред NOVA.



Част от персонажите и илюстрациите в книгата са вдъхновени от хора с тежка съдба. Половината от приходите от продажби ще се върнат при тях- хората без дом.