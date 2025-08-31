Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Отиде си поетът Кирил Кадийски
Автор: Екип Ruse24.bg 18:36Коментари (0)82
©
Отишъл си е Кирил Кадийски. Поетът преводач, благодарение на когото поколения български читатели успяха да се докоснат до невероятната поезия на Бодлер, Маларме, Верлен и цяла плеяда световни поети. Това става ясно от публикации в социалните мрежи.

Опелото ще бъде във вторник, 02.09. от 11 ч. в "Свети седмочисленици".

Светла му памет!






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Заради водния режим: Администрацията в Русе дари близо 25 тона минерална вода на Плевен
Заради водния режим: Администрацията в Русе дари близо 25 тона минерална вода на Плевен
16:28 / 29.08.2025
Румен Христов: Трябват 30-40 милиарда за справяне с водната криза. Сумата е огромна
Румен Христов: Трябват 30-40 милиарда за справяне с водната криза. Сумата е огромна
10:15 / 29.08.2025
Милка Толедова: Преди 50 години е било революционно да се създаде момчешки хор у нас
Милка Толедова: Преди 50 години е било революционно да се създаде момчешки хор у нас
15:01 / 29.08.2025
Георги Гюзелев е загиналият при тежката катастрофа край Айтос
Георги Гюзелев е загиналият при тежката катастрофа край Айтос
10:49 / 30.08.2025
МОСВ стартира проверка срещу Кирил Петков и жена му
МОСВ стартира проверка срещу Кирил Петков и жена му
17:45 / 29.08.2025
Бащата на Сияна с последна информация за състоянието на Марти
Бащата на Сияна с последна информация за състоянието на Марти
19:12 / 29.08.2025
Две могили чества 56 години от обявяването си за град
Две могили чества 56 години от обявяването си за град
13:08 / 29.08.2025
Актуални теми
Кабинетът "Желязков"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Формула 1 сезон 2025
Поскъпване на хранителните продукти
Лято 2025
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: