Откриха ли учени останки от нов вид динозаври?

© Sky News Учени откриха останки от нов динозавър в Аржентина, за който се смята, че произхожда от мистериозна група динозаври, наречени мегарапторани, и се смята, че е бил дълъг 7 метра, предава Sky News.



Вероятно динозавърът е живял преди 66 и 70 милиона години - близо до времето, когато динозаврите са изчезнали - и е бил на поне 19 години, когато е починал, въпреки че учените не знаят какво го е убило.



Изследователите съобщиха, че са открили част от череп, както и кости на ръка, крак и опашка от скалното образувание Lago Colhue Huapi в Патагония.



Те забелязали необикновени характеристики в костите, които ги накарали да осъзнаят, че това може да е нов вид динозаври.



Изследователите открили костта на предния му крак. Установили, че в челюстта му е имало друга кост, принадлежаща на древен роднина на крокодилите. Това откритие може да разкрие улики за диетата му.



Според експерти, мегарапторите са бродили из днешна Южна Америка, Австралия и части от Азия, разделяйки се на различни видове в продължение на милиони години.



Те са били известни с изпъкналите си черепи и с "огромните си и много мощните си нокти", добавят учените.



Този последен член на вида мегарапторан - наречен Joaquinraptor casali - "запълва голяма празнина, като предоставя един от най-пълните скелети досега", казва Федерико Аньолин от Аржентинския музей на естествените науки "Бернардино Ривадавия".



Лусио Ибирику от Патагонския институт за геология и палеонтология, който беше част от екипа за откриването на останките, кръсти новия динозавър в памет на сина си Хоакин.



Изследването е публикувано в списанието Nature Communications.