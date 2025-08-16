ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Откриване на рак на гърлото само по звука на гласа?
Ракът на ларинкса засяга повече от милион души по света и убива около 100 000 всяка година. Той е 20-ият най-разпространен рак в света. Според Cancer Research UK, тютюнопушенето, консумацията на алкохол и някои щамове на HPV (човешки папиломен вирус) са основни рискови фактори.
Прогнозата за рак на ларинкса варира от 35% до 78% петгодишна преживяемост при лечение, в зависимост от стадия на тумора и неговото местоположение в ларинкса. Ранното откриване на рака е от съществено значение за шансовете на пациента за възстановяване.
В проучване, публикувано във вторник в списанието Frontiers in Digital Health , учените отбелязват, че аномалиите на гласните струни могат да бъдат открити от звука на гласа. Изкуственият интелект би могъл да анализира кратки гласови записи, за да маркира такива лезии на гласните струни, които могат да бъдат доброкачествени, като например възли или полипи, но също така могат да представляват ранни стадии на рак на ларинкса.
Резултатите от проучването за доказателство на концепцията биха могли да подкрепят усилията за идентифициране на по-опростен и по-бърз метод за диагностициране на ракови лезии по гласните струни.
"Тук показваме, че бихме могли да използваме вокални биомаркери, за да различим гласовете на пациенти с лезии на гласните струни от тези на пациенти без такива аномалии“, каза Филип Дженкинс, водещ автор на изследването и постдокторант по клинична информатика в Университета по здраве и наука на Орегон (OHSU) в Съединените щати, цитиран в изявление .
Един от най-честите предупредителни признаци за рак на ларинкса е дрезгавост или промени в гласа, които продължават повече от три седмици. Други симптоми включват упорити болки в гърлото или кашлица, затруднено преглъщане, бучки в гърлото и болки в ушите, пише News.ro.
Ранното откриване на рак на ларинкса е от съществено значение, защото значително подобрява процента на преживяемост и резултатите от лечението. Съвременните диагностични методи, включително назалните ендоскопии и биопсиите, обаче са инвазивни, неудобни и често бавни, изискващи специализирано оборудване и експертиза, до които много пациенти нямат лесен достъп.
Разработването на прост инструмент, който може да открива ранни признаци на аномалии на гласните струни чрез бърз запис, би могло да промени начина, по който се открива рак на гърлото, правейки процеса по-бърз, по-достъпен и по-евтин за по-широки сегменти от населението.
Изследователският екип е изследвал около 12 500 гласови записа от 306 души в Северна Америка. Те са търсили фини акустични модели, като промени във височината, интензитета и хармоничната яснота (степента, до която гласът поддържа стабилен, резонансен тон, без изкривяване или шум, който замъглява естествения звук).
Лабораторията на OHSU идентифицира ясни разлики при мъжете, както в съотношението хармоници-шум, така и в тоналността, между тези със здрави гласове, доброкачествени лезии и рак.
Не са открити значими закономерности при жените, но изследователите казват, че това може да се дължи на малкия размер на набора от данни.
Следващата стъпка е да се обучат модели на изкуствен интелект върху по-големи набори от данни и да се тестват в клинична среда.
Екипът трябва също да провери дали системата работи еднакво добре както за мъжете, така и за жените.
"Здравните инструменти, базирани на глас, вече са в пилотна фаза. Въз основа на тези открития, смятам, че с по-големи набори от данни и клинична валидация, подобни инструменти за откриване на лезии на гласните струни биха могли да влязат в ранни тестове през следващите няколко години“, добави Дженкинс.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 53
|предишна страница [ 1/9 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Бременна, но все така шик
15:40 / 14.08.2025
Лавров се появи в Аляска, облечен със суичър с надпис "СССР"
14:22 / 15.08.2025
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: