Откриване на рак на гърлото само по звука на гласа?

© Изкуственият интелект (ИИ) обещава да революционизира начина, по който се открива рак на гърлото, използвайки прости гласови записи за ранно идентифициране на аномалии на гласните струни. В момента ракът на ларинкса се диагностицира чрез видеоназална ендоскопия и биопсии, които са трудни и инвазивни процедури. Достигането до специалист, който може да извърши тези процедури, може да отнеме време, което води до забавяне на диагнозата. Неотдавнашно проучване показва, че автоматизираният анализ на гласа може да сигнализира за проблеми, вариращи от доброкачествени възли до рак на ларинкса в ранен стадий, проправяйки пътя за по-бърза, по-достъпна и по-малко инвазивна диагностика.



Ракът на ларинкса засяга повече от милион души по света и убива около 100 000 всяка година. Той е 20-ият най-разпространен рак в света. Според Cancer Research UK, тютюнопушенето, консумацията на алкохол и някои щамове на HPV (човешки папиломен вирус) са основни рискови фактори.



Прогнозата за рак на ларинкса варира от 35% до 78% петгодишна преживяемост при лечение, в зависимост от стадия на тумора и неговото местоположение в ларинкса. Ранното откриване на рака е от съществено значение за шансовете на пациента за възстановяване.



В проучване, публикувано във вторник в списанието Frontiers in Digital Health , учените отбелязват, че аномалиите на гласните струни могат да бъдат открити от звука на гласа. Изкуственият интелект би могъл да анализира кратки гласови записи, за да маркира такива лезии на гласните струни, които могат да бъдат доброкачествени, като например възли или полипи, но също така могат да представляват ранни стадии на рак на ларинкса.



Резултатите от проучването за доказателство на концепцията биха могли да подкрепят усилията за идентифициране на по-опростен и по-бърз метод за диагностициране на ракови лезии по гласните струни.



"Тук показваме, че бихме могли да използваме вокални биомаркери, за да различим гласовете на пациенти с лезии на гласните струни от тези на пациенти без такива аномалии“, каза Филип Дженкинс, водещ автор на изследването и постдокторант по клинична информатика в Университета по здраве и наука на Орегон (OHSU) в Съединените щати, цитиран в изявление .



Един от най-честите предупредителни признаци за рак на ларинкса е дрезгавост или промени в гласа, които продължават повече от три седмици. Други симптоми включват упорити болки в гърлото или кашлица, затруднено преглъщане, бучки в гърлото и болки в ушите, пише News.ro.



Ранното откриване на рак на ларинкса е от съществено значение, защото значително подобрява процента на преживяемост и резултатите от лечението. Съвременните диагностични методи, включително назалните ендоскопии и биопсиите, обаче са инвазивни, неудобни и често бавни, изискващи специализирано оборудване и експертиза, до които много пациенти нямат лесен достъп.



Разработването на прост инструмент, който може да открива ранни признаци на аномалии на гласните струни чрез бърз запис, би могло да промени начина, по който се открива рак на гърлото, правейки процеса по-бърз, по-достъпен и по-евтин за по-широки сегменти от населението.



Изследователският екип е изследвал около 12 500 гласови записа от 306 души в Северна Америка. Те са търсили фини акустични модели, като промени във височината, интензитета и хармоничната яснота (степента, до която гласът поддържа стабилен, резонансен тон, без изкривяване или шум, който замъглява естествения звук).



Лабораторията на OHSU идентифицира ясни разлики при мъжете, както в съотношението хармоници-шум, така и в тоналността, между тези със здрави гласове, доброкачествени лезии и рак.



Не са открити значими закономерности при жените, но изследователите казват, че това може да се дължи на малкия размер на набора от данни.



Следващата стъпка е да се обучат модели на изкуствен интелект върху по-големи набори от данни и да се тестват в клинична среда.



Екипът трябва също да провери дали системата работи еднакво добре както за мъжете, така и за жените.



"Здравните инструменти, базирани на глас, вече са в пилотна фаза. Въз основа на тези открития, смятам, че с по-големи набори от данни и клинична валидация, подобни инструменти за откриване на лезии на гласните струни биха могли да влязат в ранни тестове през следващите няколко години“, добави Дженкинс.