Отнеха отличие на Том Ханкс
Автор: Екип Ruse24.bg 13:34Коментари (0)58
©
Американската военна академия "Уест Пойнт“ отмени изненадващо награда, която бе отредена за двукратния носител на "Оскар“ Том Ханкс.

Академията обяви през май, че Ханкс ще получи наградата "Силванус Тейър“ за 2025 г. Тя се връчва на "изключителни граждани на Съединените щати, чиято служба и постижения в национален интерес демонстрират лична преданост към ценностите, въплътени в мотото на Уест Пойнт: "Дълг, чест, страна.“

Асоциацията на възпитаниците на Уест Пойнт обаче отмени церемонията в чест на актьора само седмици преди планираното ѝ провеждане, съобщи "Вашингтон поуст“.

В имейл до преподавателите пенсионираният подполковник Марк Бигър обясни, че решението ще позволи на академията "да продължи да се фокусира върху основната си мисия, която е да обучава студенти да водят, да се бият и да побеждават като офицери в най-мощната военна сила в света – армията на Съединените щати“.

В допълнение към филмовата си кариера Том Ханкс е бил национален говорител на Мемориала на Втората световна война във Вашингтон и е подкрепил кампанията на покойния републикански сенатор Боб Доул за набиране на средства за създаването на Мемориала на Дуайт Д. Айзенхауер.

Не е ясно как наградата на Том Ханкс противоречи на "образованието на студентите“, но актьорът е дарил пари на демократите, получил е Президентския медал за свобода от Барак Обама и е подкрепил Джо Байдън на президентските избори през 2020 г.

Откакто отново встъпи в длъжност, Доналд Тръмп предприе серия от действия срещу онези, които смята за свои "врагове“.

