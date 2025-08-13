ПСЖ и Тотнъм търсят първата си Суперкупа на Европа

© x.com/CanalplusFoot Пари Сен Жермен се изправя срещу Тотнъм в двубой за Суперкупата на Европа. Срещата в Удине, Италия е тази вечер от 22:00 часа българско време и ще бъде ръководена от Жоао Пинейро от Португалия.



Възпитаниците на Луис Ернике спечелиха Шампионска лига за пръв път в своята история и ще играят за Суперкупата на Стария континент за втори път. Първият им двубой от 1996 г. е срещу Ювентус, като "Старата госпожа" печели с общ резултат от два мача 9:2. Парижани стигнаха до финал на Световното клубно първенство в САЩ, но загубиха от Челси.



Официален дебют начело на Тотнъм ще направи Томас Франк, който замени Анге Постекоглу. Именно гръцкият специалист изведе "шпорите" до първия им европейски триумф, печелейки Лига Европа срещу Манчестър Юнайтед. Клубът от Лондон за пръв път ще участва в подобен мач.



За пръв път в 49-годишната история на този трофей един срещу друг се изправят отбори от Англия и Франция. Англичаните са печелили Суперкупата 10 пъти, докато френски тим никога не е вдигал купата.



Операторът Palmsbet определя за фаворит в днешния мач французите. Коефициентът за успех на ПСЖ е 1.41, докато този за англичаните е 7.00. Равенството е оценено на 5.00.



Сходни са коефициентите и при бетинг оператора BETHUB.BG. Краен успех за парижани е оценен на 1.42, докато евентуален триумф на лондончани е със ставка 7.00. Равенството е оценено на 5.00.