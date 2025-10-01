Памела Андерсън вече не е същата, шокира с визия

© Звездата Памела Андерсън, която от десетилетия е разпознаваема със своята руса коса още от ерата на "Спасители на плажа“, изненада с нова визия по време на парти на Condé Nast в рамките на Седмицата на модата в Париж. Актрисата се появи с къса прическа в небрежен стил и наситен червен цвят.



Френската столица изглежда се превръща в предпочитано място за промените във външния ѝ вид. Именно в Париж, през 2023 г., Андерсън за първи път се появи публично без грим – решение, което предизвика голям отзвук, тъй като контрастираше рязко с образа ѝ през годините.



Според Vogue, промяната в цвета на косата е вдъхновена от шведските филмови звезди Гунел Линдблом и Биби Андершон. Прическата е дело на стилиста Джон Ноле.



През май стана ясно, че Андерсън ще партнира на Стийв Куган във филма "Love Is Not The Answer“ – режисьорски дебют на Майкъл Сера. Засега не е ясно дали новата визия е свързана с тази роля или е по-дългосрочна промяна,пишат от Факти.